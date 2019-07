Grand Bahama Island Bella e accessibile per tutta l'estate

Camilla Golzi Saporiti

700 isole e 2.400 isolette coralline che danzano su oltre 160mila chilometri quadrati di mare verde smeraldo, azzurro zaffiro e blu cobalto formano l'arcipelago delle meraviglie delle Bahamas. Esclusive, riservate e rigeneranti per vocazione, sono da sempre considerate la meta prediletta da sposini, golfisti e viaggiatori che, senza badare a spese, qui trascorrono lune di miele e vacanze d'élite vista mare, un po' sullo stile di Maldive e Seychelles. Tutto vero fino a qualche settimana fa, quando non si era ancora aperto quell'interessante spiraglio per raggiungerle a prezzi accessibili e con trattamenti ben più comodi. Complici il nuovo volo diretto dall'Italia a Freeport e la formula del villaggio all inclusive Bravo Viva Fortuna Beach, le cifre scendono e le vacanze estive anche di giovani e famiglie approdano a Grand Bahama.

È l'isola più settentrionale dell'arcipelago e la più vicina alla Florida - da cui dista un'ottantina di chilometri appena -, ma con lo stile americano non ha niente a che vedere. Atmosfera, panorami e colori sono bahamiani al cento per cento. Lunga e stretta, Grand Bahama ha in Freeport il suo nucleo di riferimento. Si trova sulla costa meridionale, in posizione centrale, ed è il cuore dell'attività e la sede del porto e dell'aeroporto dell'isola. Ma è poco appagante come visita. Più sfiziosa è, invece, Port Lucaya.

A breve distanza da Freeport, è un villaggio di casette color pastello declinate in negozi, ristoranti e locali. È questo il luogo dove fare un giro la sera per trovare i souvenir da portare a casa e soprattutto per assaggiare il conch (mollusco tanto brutto fuori quanto bello e buono dentro) in tutte le sue varianti, sorseggiando una Sands fresca, la birra locale, un Bahama Mama o un Yellow Bird, cocktail tipici a base di rum (che è una sorta di bevanda e bandiera nazionale). Per il resto, Grand Bahama è puntellata da villaggi di pescatori e attraversata da strade ben asfaltate che, senza traffico e praticamente senza semafori (non servono granché da queste parti), tagliano foreste di pini caraibici a perdita d'occhio.Il punto forte dell'isola è, come immaginabile, fronte mare. Spiagge coralline una più bella dell'altra profilano le coste, disegnando scorci marini spettacolari. Banana Bay, con la sua lingua di sabbia che al tramonto, con la marea favorevole, si alza in mezzo al nulla; Taino Beach, un angolo di sabbia fine e bianca come il borotalco, circondato da palme e pini; l'infinita e incontaminata Smith Point e la famosa Gold Rock Beach. Set cinematografico de «Il Pirata dei Caraibi» perennemente in vetta alle hit delle spiagge più belle del mondo, appartiene al Lucanyan National Park, uno dei tre parchi di natura protetta e sorprendente di Grand Bahama. Si estende su 16 ettari e ospita uno dei più lunghi complessi di grotte marine al mondo, con chilometri di caverne e tunnel sommersi, un sistema unico di passaggi sopraelevati attraverso una palude di mangrovie. Gli altri parchi sono il Rand Nature Center, 40 ettari di sentiero tra foreste di pini nativi, e il Peterson Cay National Park, forse il più bello del tris. È il più piccolo parco nazionale delle Bahamas ed è effettivamente minuscolo. Un cay, alias un isolotto corallino, circondato da quattro zone distinte di barriera corallina. Il colore dell'acqua e lo spettacolo sottomarino che regala è difficile da descrivere. Bisogna immaginare in superficie le sfumature più belle del celeste con un livello di intensità e trasparenza surreale e, in profondità, un acquario di pesci, coralli, tartarughe, squaletti mignon e razze extralarge.

A reggere il confronto sono giusto le blue hole, quelle affascinanti macchie blu cobalto che si vedono a occhio nudo in alcuni punti di mare di East End: concentrano profondi fondali lastricati di mille colori e abitati da infinite specie di pesci e coralli tropicali.

Info: Ente del Turismo delle Bahamas - Bahamas Ministry of Tourism and Aviation, www.bahamas.com. Prenotazioni: volo da Milano Malpensa a Freeport, sistemazione in villaggio Bravo Viva Fortuna Beach per 7 notti con trattamento all inclusive, da 1.421 euro a persona. Il pacchetto è valido fino al 29 agosto (ultima partenza con rientro il 5 settembre); www.bravoclub.it; www.vivaresorts.com.