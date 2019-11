Grand Hotel Terme & Spa, coccole a 5 stelle

Viviana Persiani

Family Feeling è il nuovo ed esclusivo programma pensato dal Grand Hotel Terme & SPA di Montegrotto Terme, ideale per riunire tre generazioni in un'esperienza unica all'insegna del benessere a qualsiasi età. Piscine, giardino estivo, zona SPA completamente rinnovata ed eventi serali fanno del Grand Hotel Terme & SPA la location ideale per concedersi un soggiorno speciale, pensato per regalare ad ogni età una coccola a 5 stelle: ad ognuno il proprio percorso di benessere e felicità declinabile in due diverse varianti in base alle proprie necessità: Fit Family e Yoga Family. Entrambi, prevedono il soggiorno in camera doppia con balcone, prima colazione a bordo piscina, cena gourmet nel ristorante panoramico al 6° piano, libero accesso all'area Piscine Termali e Spa Luxury Relax, morbido accappatoio e set piscina.

Nel Fit Family si usufruisce di un massaggio agli olii essenziali (55 min.) e di un Trattamento al viso personalizzato (45 min.), mentre con Yoga Family è inclusa una Lezione di Yoga per tutti i componenti della famiglia e Shiatzu. Un programma che premia la famiglia. Per i nonni, infatti, l'età si trasforma in un vero e proprio sconto: per un soggiorno in cui sono presenti 3 generazioni (nonni/figli/nipoti) il più anziano/a potrà avvantaggiarsi di uno sconto, pari all'età, per tutta la durata del soggiorno. Maggiori info, su questo pacchetto, al link https://www.grandhotelterme.it/it/pacchetto-family-feeling. La filosofia su cui si basa è la condivisione dei valori di benessere, salute e star bene. Tradizione e innovazione allo stesso tempo, a ognuno il suo programma dedicato così da poter prolungare quell'atmosfera di serenità, relax e divertimento che travolge un po' tutti durante le festività natalizie.

Le Terme Euganee di Montegrotto Terme sono tra le più grandi stazioni termali d'Europa specializzate in fangobalneoterapia e trattamenti termali. L'ospite potrà rilassarsi e concedersi una speciale pausa di benessere in un'atmosfera di comfort unica e, allo stesso tempo, dedicare preziose cure godendo appieno delle proprietà terapeutiche e antinfiammatorie.

Ad oggi, infatti, la Medicina ha riconosciuto il benefico potere curativo e antinfiammatorio che l'acqua termale e i fanghi hanno sull'organismo umano, certificandone gli effetti positivi. Per questo motivo ilSistema Sanitario Nazionaledà la possibilità di avvalersi diprescrizioni mediche per cicli di terapia alle terme di Abano e Montegrotto. E che dire dei 1.200 mq di spazi dedicati alla cura e al benessere del corpo, concept alla base della nuovissima zona Spa Luxury& Relax? Qui, potrete trovare Sauna finlandese, Sauna Mediterranea, Docce emozionali con aromaterapia e cromoterapia, Percorso Kneipp, Bagno Turco, Stanza del Sale rosa dell'Himalaya, Cascata di ghiaccio per completare tutti i trattamenti con una sferzata di energia, Zona silenzio completamente dedicata al vostro relax personale. Accanto alla SPA Luxury Relax, vi è la Maison de Beautè, altra zona dell'Hotel dove un team altamente qualificato di professionisti esperti della bellezza e della salute valuterà il percorso di benessere personalizzato per ogni singola persona scegliendo con voi attraverso la «Carta del Benessere» quali, tra gli oltre 50 massaggi e trattamenti, siano i più indicati per le specifiche esigenze della vostra pelle e del vostro corpo. L'ospite ha a disposizione una ricca gamma di programmi nati con la promessa di coccolarlo, garantendogli tutte le proprietà degli elementi del territorio, quali acqua e Argilla Biotermale che godono di certificazione europea per la loro azione analgesica, antinfiammatoria e curativa.