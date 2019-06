Grande arte italiana al Mart di Rovereto

Elena Rampinini

«Passione. 12 progetti per l'arte italiana», in mostra al Mart di Rovereto fino all'8 settembre, abbraccia un intero secolo, il Novecento, e ne descrive tendenze e correnti attraverso l'amore della Fondazione VAF per gli artisti italiani. Sono oltre 250 le opere di un palinsesto espositivo sviluppato in 12 sezioni tematiche che costituiscono veri e propri progetti di indagine che sorprendono, sala dopo sala, con quadri famosissimi, lavori mai esposti, accostamenti inediti: dai capolavori dei maggiori maestri moderni e contemporanei agli artisti emergenti. Info: www.mart.trento.it; www.visittrentino.info.