Groupama Italia, svolta digitale

Andrea Farinacci

Essere protagonisti della rivoluzione digitale cogliendone le opportunità. È questo l'obiettivo di Groupama Assicurazioni che con la controllata G-Evolution sviluppa soluzioni tecnologiche per fornire servizi a valore aggiunto sempre più «su misura» dei bisogni individuali della clientela. G-Evolution, infatti, si concentra sull'elaborazione del patrimonio di dati provenienti dai device «Internet of Things» consentendo di rispondere alle necessità del cliente e anche di combattere le frodi.

La controllata di Groupama Assicurazioni ha di recente siglato una partnership con Ibm proprio allo scopo di ampliare l'offerta sviluppando soluzioni digitali che cambieranno il modo in cui l'intelligenza artificiale viene utilizzata nell'industria assicurativa, mettendo a fattor comune i rispettivi know-how su Internet of Things, intelligenza artificiale e cloud ibrido. In questo modo, G-Evolution sta completando insieme al colosso americano il percorso per diventare una cognitive enterprise, utilizzando e valorizzando dati proprietari e competenze specializzate, la società potrà rispondere sempre meglio ai nuovi comportamenti dei clienti e alle nuove aspettative da parte dei guidatori. Dall'avvio del progetto la corrispondenza tra i sinistri denunciati dai clienti di Groupama Assicurazioni e gli eventi telematici rilevati dai dispositivi IoT installati sulle auto è raddoppiata con una diminuzione dei falsi allarmi che passa dal 40 al 15 per cento. Di conseguenza, i costi di assistenza si sono ridotti del 50% e quelli del customer care del 45 per cento. La collaborazione con Ibm permetterà in futuro anche di osservare un impatto positivo sulle modalità di guida più rischiose, con una significativa riduzione dei livelli di velocità e di frenate pericolose tra i clienti Groupama Assicurazioni, con conseguente riduzione della frequenza di sinistri. La tecnologia applicata ridurrà anche le spese annuali per richieste di risarcimento di Groupama Assicurazioni, utilizzando un modello di intelligenza artificiale in grado di riconoscere la veridicità delle collisioni, con conseguente diminuzione significativa dei costi sui danni materiali.

«Credo fermamente nella necessità di tornare ai fondamenti del mestiere dell'assicuratore per rinforzarlo e renderlo più solido. Per fare ciò, non occorre cominciare da zero, ma è necessario valorizzare le risorse e le competenze costruite in questi anni che hanno portato Ibm e G-Evolution a mettere i dati al centro della scena e a sviluppare esperienze completamente nuove, ha commentato Pierre Cordier, ad e dg di Groupama Italia e ad di G-Evolution, che considera le sfide tecnologiche «un'opportunità per migliorare il processo di trasformazione di Groupama Assicurazioni».

G-Evolution è già caratterizzata dal focus sul dialogo tra device IoT e App. G-Evolution, tramite App dedicata, fornisce assistenza ai clienti 24 ore su 24 (chiamata carro attrezzi in tempo reale, possibilità di ricercare la propria agenzia oppure la carrozzeria convenzionata, verificare la copertura assicurativa della targa di controparte, ecc.).

In caso di sinistro, con un semplice click consente di chiamare un perito entro massimo 30 minuti su tutto il territorio nazionale. Affinando la conoscenza dei clienti tramite l'elaborazione dati di G-Evolution, Groupama Italia potrà coinvolgerli sempre più proponendo loro offerte su Salute, Casa e servizi a valore aggiunto.