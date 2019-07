Guerra e guarigioni E la Madonna apparve a Bergamo

Tra il 13 e il 31 maggio 1944 a Ghiaie di Bonate in quel di Bergamo una bambina di sette anni, Adelaide Roncalli, vide, pare, la Madonna per 13 volte. Malgrado la guerra, una grande folla di pellegrini si riversò in quel luogo. I cinegiornali ripresero masse enormi: le presenze si calcolano a milioni. La veggente fu però sconfessata dai preti, quantunque venissero testimoniate parecchie guarigioni. Come sempre accade in questi casi, le dichiarazioni ufficiali della prima ora finiscono col legare le mani a quelli di dopo. Apparve o no? Nel frattempo la Roncalli è morta.

Rino Cammilleri