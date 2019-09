Hackerato il profilo Instagram di Laura Pausini

Brutta tegola per Laura Pausini, che in queste ore sta facendo i conti con un hackeraggio del suo profilo Instagram. Nelle prime ore di questa mattina pare che qualcuno abbia sottratto le chiavi d'accesso dell'account della cantante e stia usando il suo profilo ma, soprattutto, i quasi 3 milioni di follower, per surreali give away. A darne notizia è stato lo staff di Laura Pausini attraverso Twitter: “ Il profilo di Instagram è stato hackerato. Ci stiamo muovendo per risolvere il prima possibile. ” Da questa mattina il profilo della cantante, tra storie e post, è un susseguirsi di presunte promozioni per telefoni, computer e auto.

Il profilo di Instagram è stato hackerato. Ci stiamo muovendo per risolvere il prima possibile.



Instagram profile has been hacked. We are trying to fix it.



LPSTAFF. — Laura Pausini (@LauraPausini) September 24, 2019

Le campagne give away permettono di ricevere in regalo un oggetto offerto, solitamente offerto da uno sponsor. Nel profilo di Laura Pausini, stando ai post condivisi, sarebbero attive campagne per give away di ben 2000 iPhone XS, 1000 computer MAC, 900 orologi Apple e ben 30 auto Tesla. Una situazione intricata per la cantante, che ha pubblicato il suo ultimo post ieri mattina dando il benvenuto alla stagione autunnale. Da quel momento si sono perse le sue tracce e il profilo è finito in mano a sconosciuti, presumibilmente non italiani, che lo utilizzano come vetrina per improbabili promozioni. Anche la biografia della cantante è stata modificata e il profilo, se non fosse per il nome e per le foto presenti, non è più riconducibile a lei. Chi ne è entrato in possesso ha anche disabilitato tutti i commenti sotto le foto della cantante, così da inibire i messaggi da parte dei seguaci. Per Laura Pausini, e per chi come lei utilizza Instagram anche e soprattutto per lavoro. È facile supporre che lo staff della cantante abbia già attivato tutti i canali possibili per rientrarne in possesso ma sono operazioni complicate che non sempre vanno a buon fine.

I fan di Laura Pausini sono in apprensione e sperano che la situazione si possa risolvere rapidamente.