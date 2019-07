Harry voleva sposare Pippa Middleton e non Meghan?

La simpatia tra Harry e Pippa Middleton fu evidente fin dal 29 aprile 2011, il giorno del matrimonio reale dei rispettivi fratelli. Tanto che ora un giornalista britannico ha ipotizzato che Meghan Markle possa essere un ripiego. Su una presunta love story tra la sorella di Kate Middleton e il fratello di William si è parlato molto in passato, in particolare ai tempi del matrimonio dei duchi di Cambridge, quando Pippa si è fatto conoscere al mondo mentre indossava un abito fascinante di Alexander McQueen.

In molti, all'epoca, sperarono che la sorella minore della futura regina potesse un giorno sposare Harry. Una storia romantica che avrebbe avuto del magico: una neo coppia formata dal fratello dello sposo e dalla sorella della sposa. In molti hanno visto, infatti, dietro sorrisi timidi scambiati tra i due sul balcone di Buckingham Palace, un certo feeling. Harry, il ribelle della casa Reale, che sceglie come moglie la sorellina di Kate Middleton: entrambi affascinanti, sportivi, divertenti e fuori dalle righe. L'amore tra i due, però, non è mai sbocciato e ora a otto anni di distanza Harry è sposato con Meghan e Pippa sta con James Matthews, uno dei finanzieri più ricchi del Regno Unito.

In particolare, il giornalista, ha trovato molto curioso che il principe Harry abbia scelto come moglie una ragazza che rispecchia in tutto e per tutto la fisionomia di Pippa Middleton. Dopo quasi un decennio dal gossip tra i due fratelli minori il giornalista Duncan Larcombe ha riportato in auge la vicenda. Come ha riportato il Sun, il giornalista si è domandato se il principe Harry non abbia cercato, nella sua futura sposa, una replica della sorella di Kate. Non è stata avanzata nessuna ipotesi di love story segreta tra i due ma è stato evidenziato che Pippa Middleton e Meghan Markle abbiano, casualmente, la stessa personalità e temperamento.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?