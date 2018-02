Heuler Hermes, recupero crediti nel mondo

Euler Hermes, società del gruppo Allianz e leader mondiale dell'assicurazione crediti, presenta l'indagine dedicata al Recupero crediti internazionale, uno studio approfondito sulle dinamiche relative ai recuperi a livello globale e una guida per i decision makers che operano sui mercati internazionali. Il Collection Complexity Index misura il grado di complessità relativo alle procedure internazionali di riscossione dei crediti in ciascuno dei 50 Paesi presi in considerazione, con un punteggio che va da 0 a 100, dove il valore massimo rappresenta il livello più elevato di difficoltà nel recuperare un credito. Lo studio analizza tre fattori determinanti: le pratiche e le abitudini di pagamento, i procedimenti giudiziari e le procedure legate alle insolvenze aziendali. Nord Europa, con Portogallo e Spagna i più «virtuosi»; l'Italia a metà classifica. Medio Oriente in coda. Per l'Italia, affiancata da Colombia e Singapore nel punteggio attribuito, sono tre i fattori che determinano il livello di elevata complessità nel recuperare un credito. Si inizia dall'estrema debolezza dell'impianto regolatorio e burocratico delle procedure amministrative. Infatti, i ritardi e i costi procedurali sono alti, mentre l'applicazione delle decisioni giudiziarie può rivelarsi una vera sfida. Pertanto, l'avvio di un'azione legale senza prima stabilire una strategia di raccolta pre-legale è irragionevole.

