Homi Lab svela i trend di stile dell'interior design

Homi, il Salone degli stili di vita apre i suoi percorsi espositivi che spaziano dalla decorazione al tableware, dal design al tessile, dalle fragranze al gifting, dall’oggettistica al festivity, fino al 27 gennaio con oltre 600 espositori (il 19% esteri) e loro proposte lifestyle nei padiglioni di Fiera Milano a Rho.

A inaugurare la manifestazione Ivan Scalfarotto, sottosegretario di Stato degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’assessore alle Politiche sociali, abitative e disabilità di Regione Lombardia Stefano Bolognini e il presidente di Ita-Agenzia Ice, Carlo Maria Ferro.

Questa edizione, ricca di novità, ha nella formazione uno dei suoi punti di forza e di richiamo perché propone eventi di grande interesse e attualità per aziende, architetti e professionisti che cercano un’occasione di confronto, dibattito e crescita su nuovi contesti progettuali, sulle tendenze e le best practice.

Lo spazio Homi Lab è il motore di queste iniziative con gli incontri e dibattiti, case history di interior design, home hospitality, home staging, workshop di marketing e strategie commerciali. Il focus riguarda le le nuove tendenze della progettazione degli interni con il ciclo di conferenze organizzato in collaborazione con Platform Architecture and Design.

L’obiettivo è rappresentare lo stato dell’arte della progettazione degli interni nell’ambito residenziale e in quello dell’ospitalità, grazie agli interventi e ai progetti di 12 architetti e professionisti degli stili di arredo internazionali: Ramon Esteve, DO Architects,Eolo A&I Design,WRA-Wild Rabbits Architecture, Kolenik Anna Kovalchenko, Daaa Haus, Ninetynine, OV-A, Thdp Design, Kroki StudioNefa Architects. Il programma è accreditato presso l’Ordine degli Architetti di Milano ed erogherà ai professionisti che parteciperanno come pubblico due crediti formativi per ciascuna sessione.

Inoltre un ciclo incontri curato dalla Fondazione dell'Ordine degli Architetti Ppc della Provincia di Milano approfondisce le visioni e gli scenari dei più contemporanei progetti negli ambiti dell’hôtellerie e degli interni.

Dedicati infine al Reatail gli incontri, realizzati in collaborazione con Casastile e coordinati da Francesca Zorzetto, docente degli Executive Master e Training Course di Retail Institute Italia, arricchiti anche dal racconto e dell’esperienza diretta di alcuni top retailer italiani (leggi il programma degli eventi di Homi Lab).

Tutte le informazioni su www.homimilano.com