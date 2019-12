Hulk lascia la compagna e si fidanza con la giovane nipote di lei

Scandalo in Brasile per il calciatore Hulk, attualmente giocatore della compagine cinese dello Shanghai SIPG. L'uomo ha lasciato la sua compagna per mettersi con la nipote della donna, creando in caos nel Paese carioca.

Givanildo Vieira de Souza, noto come Hulk per la sua potenza fisica, era fidanzato da 12 anni con Iran Ângelo de Souza, dalla quale in questo tempo ha avuto ben 3 figli. La crisi della coppia è iniziata qualche mese fa, tanto che ad agosto i due scelsero di separarsi. Sembrava una separazione come tante, come purtroppo spesso avviene, ma in queste ultime ore è scoppiato uno scandalo di grandi dimensioni che ha travolto Hulk in patria. Già da qualche settimana circolava la voce di un presunto flirt tra il calciatore e la giovane ragazza, che è stato poi confermato dallo stesso giocatore dello Shanghai SIPG.

L'uomo ha rilasciato un comunicato ufficiale nel quale rende nota la relazione, in un'operazione di assoluta trasparenza volta a evitare pettegolezzi e voci errate sul suo conto. " Questo sabato Hulk ha telefonato ai genitori e al fratello di Camila per dire loro della relazione. Il giocatore e la giovane donna hanno iniziato a frequentarsi a ottobre e il giocatore stesso ha reso pubbliche le informazioni, perché non voleva nascondersi ", si legge nella comunicazione ufficiale rilasciata da Hulk.

Tra il calciatore e Iran era in programma anche il matrimonio, che sebbene non fosse stato ancora fissato era comunque nei progetti della coppia. Dopo 12 anni e 3 figli insieme sarebbe stato il coronamento ideale della lunga storia d'amore. Qualcosa si dev'essere rotto nel frattempo e così Hulk ha trovato conforto tra le braccia di Camila. La ragazza è una di famiglia, che è sempre stata molto vicina sia a sua zia che al suo compagno. I media brasiliani hanno pubblicato numerose foto di Iran e Camila insieme, a dimostrare il forte legame che da sempre le ha unite. In Brasile, questo, è diventato uno dei principali argomenti di discussione per i media e per gli appassionati di gossip e di calcio, che adesso si interrogano sulle possibili ripercussioni familiari di una simile situazione.