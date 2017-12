Incidente in Messico: 12 morti Sul bus anche turisti italiani

Terribile incidente in Messico. Un pullman è rimasto coinvolto in uno scontro durante un viaggio verso le rovine Maya di Chacchoben a 200 chilometri a sud di Tulum. Il bilancio, per il momento provvisorio, è di 12 morti. Tra le vittime sette americani e due svedesi. Secondo quanto fa sapere la Farnesina i due connazionali che erano a bordo del pullman sono usciti illesi dall'incidente.



Il pullman della Costa Maya Mahahual, una nave da crociera, trasportava una trentina di persone. Il mezzo di fatto si è rovesciato sull'autostrada. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare. Alcuni passeggeri sono rimasti incastrati tra le lamiere. I mezzi di soccorso sono a lavoro per cercare di salvare i feriti. A bordo c'erano anche alcuni turisti canadesi. L'incidente si è verificato a 350 chilometri a sud di Cancun, una delle mete più visitate in Messico dai turisti stranieri.

Trágico Accidente Pasajeros que viajaban en un autobús turístico que se salió de la carretera en el tramo El Cafetal-Mahahual, donde lamentablemente perdieron la vida 11 personas. pic.twitter.com/390gwpvv8X — infoqroo.com (@infoqroomex) 19 dicembre 2017