Incontri con gli autori e premi

Il Premio Letterario Nazionale «Alassio centolibri Un Autore per l'Europa» compie 25 anni. Un traguardo significativo che in questo 2019 lo trasforma in un vero e proprio Festival della Cultura: incontri con gli autori, visite guidate, laboratori per bambini e ragazzi e anche percorsi enogastronomici condurranno fino al 7 settembre, quando l'evento culminerà con la Cerimonia di assegnazione del premio presentata da Gerry Scotti. «Un Autore per l'Europa» si è avvalso quest'anno di una giuria tecnica con il compito di estrarre il meglio del materiale di narrativa italiana pubblicato tra il 2018 e il 2019. Conclusa la fase di selezione, è entrata in scena la giuria decisiva formata unico caso in Italia da docenti universitari e critici letterari di Paesi europei, cinque autorevoli italianisti che lavorano in altrettante università estere. I lavori di entrambe le giurie sono coordinati dal presidente del Premio, lo scrittore Ernesto Ferrero. Intanto i 6 finalisti animeranno l'estate alassina con la presentazione dei propri romanzi: 9 luglio «Il risolutore» di Pier Paolo Giannubilo (Rizzoli), 16 luglio «Prima che te lo dicano altri» di Marino Magliani (Chiarelettere), 19 luglio «La straniera» di Claudia Durastanti (La Nave di Teseo), 23 luglio «Addio fantasmi» di Nadia Terranova (Einaudi), 29 luglio «Il rumore del mondo» di Benedetta Cibrario (Mondadori), 6 agosto «Quando il cielo era il mare e le nuvole baleen» di Guido Conti (Giunti). Gli incontri si svolgeranno alle 21.30 in Piazza della Libertà, sul palco allestito davanti all'ingresso della sede municipale.

GdB