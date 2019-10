India, Oman o Giordania & Israele?

Carolina Villa

Quando l'estate è ormai un ricordo e la routine è già ripresa a pieno ritmo, non resta che fissarsi un obiettivo e puntare la famosa luce in fondo al tunnel. Quest'obiettivo e questa luce possono essere un viaggio da regalarsi a fine anno. Sembra presto, ma in realtà è proprio questo il momento ideale per decidere la meta e prenotare la vacanza. Puntuale, Gattinoni Travel Experience ha pronto un tris di idee interessanti: India, Oman e l'accoppiata Israele e Giordania.

La formula «indiana» punta alla visita di Delhi, Mandawa e del Triangolo d'Oro. Tra monumenti storici, moschee, bazar e scorci cittadini contemporanei, il viaggio si immerge nella natura e nella cultura locale. Haveli dipinte a mano e abiti colorati incontrano palazzi principeschi e architetture rajput, scendono in siti archeologici dell'arte Moghul, girano per tempi indù e conquistano il viaggiatore, accompagnandolo in cima a colline, lungo fiumi, magari sul dorso di elefanti, fino al gran finale: la scoperta del Taj Mahal, una delle sette meraviglie del mondo. Un viaggio di dieci giorni che diventa un percorso di scoperta, conoscenza, stupore; di incontro e scontro con la spiritualità e l'attualità di quello spicchio dell'immensa India da vedere almeno una volta nella vita.

In alternativa, un altro viaggio must have è l'Oman. Questa volta sono i profumi e gli odori a incorniciare la vacanza, che dura una settimana e si muove verso Muscat, la capitale. Qui la prima indiscussa tappa è dedicata alla Grand Mosque del Sultano Qaboos, la più grande moschea del Sultanato - al suo interno il secondo tappeto realizzato a mano più grande al mondo e il secondo lampadario più grande-, seguita dalle visite della Moschea di Mohammed Al Ameen nella valle di Bowshar Sands e della Royal Opera House. Il viaggio continua tra castelli che sembrano usciti dai libri delle favole, oasi e villaggi rurali dove ancora i caratteristici «aflaj», canali per il trasporto dell'acqua, alimentano le coltivazioni di mango, papaya e melograno. Ai margini del deserto di Wahiba, a bordo di fuoristrada, il viaggio prosegue all'insegna di paesaggi abitati da beduini, dromedari e tribù; e dipinti di colori che cambiano nell'arco della giornata. Dall'alba a notte fonda le dune passano dal giallo intenso all'ocra scuro e il cielo dal celeste al nero puntellato di stelle, da vedere con il naso all'insù, distesi in campi tendati deluxe.

La terza idea di viaggio per le feste di fine anno vola in Medio Oriente, toccando Giordania e Israele. Da Amman a Petra, dal Wadi Rum al Mar Morto, da Gerusalemme a Tel Aviv, in sette giorni si assaggia il meglio di due Paesi che hanno tanto da raccontare.

E se il regalo è da mettere sotto l'albero di parenti o amici, una novità pensata apposta e già operativa è la nuova Travel Card Gattinoni Mondo di Vacanze. Si tratta di una card prepagata (l'importo da caricare è libero), acquistabile sia online sia in agenzia che, con validità di dodici mesi dal momento di acquisto, da spendere per una vacanza o un singolo servizio. Un regalo semplice e prezioso anche last minute.