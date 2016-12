​India, Modi sfida i musulmani: statua per il condottiero anti islam

A Mumbai è in costruzione la statua più alta del mondo: 192 metri, più del doppio rispetto alla Statua della Libertà di New York. Spunterà dal mare e rappresenterà Chhatrapati Shivaji, un condottiero indù che nel XVII secolo riuscì a sconfiggere l’imperatore Aurangzeb della dinastia Mogul, musulmana, e a fondare il proprio regno.

La principale stazione ferroviaria della città e il suo aeroporto sono già stati ribattezzati con il suo nome e probabilmente sarà posta in direzione del Pakistan, Paese rivale e a maggioranza musulmana. Proprio a Mumbai gli islamici, invece, sono soltanto il 15% della popolazione e vivono una situazione di svantaggio che, spiega il Corriere, è peggiorata dopo l'approvazione di alcune leggi volute dal Bjp, il partito nazionalista indù del premier Modi. Ne è un esempio la norma che permetterebbe ai migranti dei Paesi confinanti di chiedere la cittadinanza: a tutti — sikh, cristiani e buddhisti — ma non ai musulmani.

Tornando a Shivaji va detto che la costruzione di una statua in suo onore si inserisce nell'ambito di una serie di iniziative volte ad esaltare la religione induista. Si va dall’istituzione del ministero dello Yoga, al divieto di consumare carne di manzo, sacra per gli induisti, che si va diffondendo in vari Stati e proprio a Maharashtra, quello di Mumbai, è stata proibita lo scorso anno. Intanto gli ambientalisti hanno innescato una protesta per denunciare i danni che la costruzione della statua porterebbe alla barriera corallina e alle specie protette dell’area, mentre i pescatori hanno manifestato in bici con una catena umana, sventolando bandiere nere e in 150 sono stati arrestati. Molti altri, invece, contestano gli elevati costi dell’opera: 508 milioni di euro per realizzarla, entro il 2019 e in 37 mila hanno firmato la petizione su Change.org per fermare il progetto. Già due anni fa Modi spese 350 milioni di dollari per erigere una statua di 182 metri in onore all’eroe dell’indipendenza indiana Sardar Vallabhbhai Patel. Doveva essere la statua più alta del mondo ma quella di Chhatrapati Shivaj la supererà.