“Io non volevo”: virale il video con Totti e De Rossi

C'è un video con Totti e De Rossi che gira da ieri in rete e che è diventato rapidamente virale. Il video, della durata di pochi secondi, mostra l'abbraccio tra i due giocatori alla fine della partita Roma-Parma della scorsa domemica che è stata l'ultima uscita di De Rossi con la maglia della Roma. Sebbene l'audio sia disturbato dagli applausi degli spettatori, si riesce a sentire Totti pronunciare le parole "Io non volevo".

Una frase significativa e colma di emozione che ha fatto sciogliere in lacrime il capitano della Roma. La frase registrata dalle telecamere che hanno rubato questo momento di commozione tra i due campioni, ha confermato che Totti era contrario alla scelta della dirigenza del club di non rinnovare il contratto al capitano.

L'audio non è chiaro ma le parole, con un po' di attenzione, si riescono a percepire. La posizioni di Totti comunque non stupisce. L'ex numero 10 della Roma già in passato aveva affermato che sul rinnovo era De Rossi che doveva decidere.

Un addio amaro a cui non sono mancate molte polemiche visto che i tifosi hanno puntato il dito contro la società rea di aver trattato ingiustamente il suo giocatore. Per la Roma, comunque, è finita un'era con l'addio di uno dei suoi giocatori simbolo.