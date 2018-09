J-Ax, ecco la reunion degli Articolo 31

J-Ax festeggia 25 anni di carriera e, per l'occasione, riunisce gli Articolo 31. L'annuncio arriva direttamente dal rapper che, sui propri canali social, ha spiegato ai fan che ritornerà a fare musica con Dj Jad per le 5 date previste per il minitour-evento al Fabrique di Milano. Tra l'altro la penultima data, quella del 21 ottobre, è già sold out. Le altre date previste sono per il 15, 16, 17 e 22 ottobre.

" Per festeggiare 25 anni di carriera ho pensato una cosa - ha scritto J-Ax a corredo di uno scatto che lo ritrae con Dj Jad - non voglio prendere per il cu*o nessuno. E se voglio essere onesto non posso ignorare una parte fondamentale e formativa della mia carriera - i primi 10 anni negli Articolo 31. Un’intera generazione è cresciuta ascoltando “L’italiano medio”, “La mia ragazza mena“, “2030”, “Così Com’è”, “Ohi Maria” e tanti altri pezzi e sembrerebbe assurdo far finta con voi che questa storia non sia mai successa ". Un tocco di amarcord quindi per quegli ultratrentenni che sentono nostalgia di questo progetto musicale che ha segnato la loro giovinezza.

Il rapper ha anche chiarito la natura della sua nuova collaborazione con Dj Jad e il senso di questa reunion, che sa di musica ma anche di amicizia. " Inoltre io e Jad abbiamo fatto finalmente pace - ha proseguito J-Ax - Abbiamo messo una pietra sopra ad anni in cui non ci siamo risparmiati critiche e malignità, ma siamo anche uomini abbondantemente adulti e i veri uomini riescono a perdonare gli amici. Nella vita, del resto, possiamo comprare tutto, tranne le persone che ci stanno vicino e a cui vogliamo bene ".