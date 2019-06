Jorge Lorenzo cade e si frattura una vertebra: niente GP di Olanda

Rovinosa caduta per Jorge Lorenzo in sella alla sua Honda nel corso delle prove del GP di Olanda. Durante il turno delle Libere 1, alla curva 7, lo spagnolo ha perso il controllo della sua moto ed è finito duramente per terra. Sebbene il pilota si sia alzato subito con le sue gambe, è apparso immediatamente molto dolorante. Lorenzo è stato poi portato al centro medico del circuito di Assen per controlli e poi all'ospedale.

I dolori e le difficoltà a respirare avevano già fatto chiaramente intendere che il pilota non avrebbe proseguito nelle prove del GP di Olanda. Subito dopo è arrivata, però, la notiza dell'esclusione dello spagnolo dal GP per problemi medici. Analisi più approfondite, infatti, hanno rilevato la presenza di un problema di salute serio e cioè di una frattura alla sesta vertebra.

E la tac avrebbe fatto emergere un quadro clinico non certamente positivo. Il medico della MotoGP, il dott. Charte, ha evidenziato che la frattura alla vertebra merita attenzione e che sarà valutata la stabilità della colonna attarverso una risonanza magnetica. Un incidente che rischia di costare allo spagnolo un lungo stop visto che il medico ha confermato che Lorenzo dovrà sicuramente fermarsi per un po' di tempo, anche se al momento è impossibile fare previsioni precise. Quasi sicuramente salterà il GP del Sachsenring.

Per Lorenzo un brutto colpo che arriva in un momento della stagione molto delicato visto che lo spagnolo non sta ottenendo i risultati che sperava.