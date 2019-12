Juan Luis Ciano criticato dopo l'addio a Gemma Galgani: "Buffone!"

Negli ultimi giorni due, tra i protagonisti di Uomini e donne, fanno discutere e dividono l'opinione del web. Parliamo di Gemma Galgani e Juan Luis Ciano. La dama e il cavaliere più chiacchierati dell'edizione 2019 del trono over si sono detti addio in una recente puntata di Uomini e donne e a seguito di alcune segnalazioni compromettenti giunte ai danni di Juan. Nello studio del noto dating-show di Maria De Filippi, Armando Incarnato ha accusato il cavaliere nato in Venezuela e residente a Sant'Antino (in Campania, ndr) di avere frequentazioni parallele alla sua partecipazione al trono over 35.

Dettagli, quelli spifferati da Incarnato, che hanno gettato nello sconforto la dama originaria di Torino. E all'ascolto delle illazioni di Armando, Gemma non è riuscita a trattenere la rabbia e le sue lacrime, per poi rifugiarsi nel backstage della trasmissione. Poco prima di finire a piangere sulla spalla di Tina Cipollari, accorsa nel backstage per accertarsi che la torinese stesse bene, Juan ha confidato in studio di non sentirsi fisicamente attratto da Gemma. Motivo per cui, poi, lui ha deciso di lasciare il programma : "L'ho detto... tra me e Gemma non c'è chimica".

Negli ultimi giorni, seguiti alla puntata in cui l'italo venezuelano ha maturato la scelta di lasciare il trono over di Uomini e donne, Juan è stato preso d'assalto dalle critiche sui social, giunte da parte di chi lo accusa di finzione e di aver osato sedurre Gemma al mero fine di ottenere visibilità e consensi da parte del pubblico.

Juan Luis Ciano divide il web

In un nuovo post pubblicato sul suo profilo Instagram, Juan ha mostrato ai follower un video in cui fa ascoltare al web un'esibizione di due zampognari. E il videofilmato natalizio in questione ha diviso l'opinione degli utenti. Da una parte c'è chi proprio non crede nella veridicità del percorso intrapreso da Ciano a Uomini e donne e dall'altra parte c'è chi, invece, difende a spada tratta il suo beniamino dalle accuse ad oggi ricevute.

"Buffone" ,si legge sotto l'ultimo video postato su Instagram da Juan. E ancora: "Falso..tutti i morti di fama vanno a corteggiare Gemma!!". Poi, c'è chi sostiene persino che Juan abbia detto addio al trono over, per via della recente notte trascorsa insieme a Gemma a Torino: "Dì la verità..te la sei vista brutta quella notte nell'albergo a Torino...ahahah, dalla paura in puntata te ne sei scappato". Tra i commenti positivi, scritti per il fascinoso odontoprotesista, qualcuno ha scritto: "Buon Natale Juan, non pensare a questi esauriti che ti offendono, manco fossi un criminale...sfogatevi con i politici!".

