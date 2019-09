Juventus, Barzagli è pronto a tornare

Andrea Barzagli potrebbe molto presto "tornare a casa" e mettersi a disposizione del tecnico Maurizio Sarri. Tuttavia, l'ex difensore della Juventus che la scorsa stagione aveva dato ufficialmente l'addio al calcio, rientrerebbe non come giocatore ma come membro dello staff dell'allenatore. Secondo quanto riporta Tuttosport, l'ex giocatore aveva già avuto in passato un confronto con Sarri non appena si era insediato sulla panchina bianconera. Un confronto in cui il nuovo tecnico della Juventus aveva sondato la disponibilità di Barzagli per una possibile collaborazione.

E i tempi del ritorno di uno dei giocatori più importanti della Juventus degli ultimi anni potrebbero essere maturi. L'approdo dell'ex difensore nello staff di Sarri sarebbe molto vicino e potrebbe avvenire già dopo la sosta del campionato per gli impegni delle nazionali.

Per il tecnico bianconero, l'arrivo di Barzagli potrebbe rappresentare un importante valore aggiunto. Con alle spalle 281 presenze in otto stagioni e mezza, l'ex difensore conosce molto bene l'ambiente bianconero, la dirigenza e gli umori dello spogliatoio.

Per l'ex giocatore che durante l'estate aveva seguito un corso di allenatore a Coverciano, si tratterà di un sicuro gradito ritorno a distanza di pochi mesi dall'ultima sua partita con la Juventus.

