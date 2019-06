Alla Juventus torna anche Barzagli

Non solo Buffon, anche Andrea Barzagli tornerà alla Juventus. Come riporta TuttoSport, l'ex difensore della Juventus che aveva deciso di dire addio al calcio la scorsa stagione, tornerà all'interno della squadra. Tuttavia, non indosserà nuovamente la maglia bianconera perché il suo ruolo sarà molto differente. Barzagli, infatti, enterà a far parte dello staff di Sarri. Non è stato chiarito quale sarà il suo ruolo ufficiale, si parla del titolo di vice allenatore, ma quello che farà all'interno della squadra appare da subito molto chiaro.

L'ex giocatore della Juventus metterà a disposizione la sua esperienza e tutto quanto appreso durante i 9 anni passati all'interno della squadra. Del resto, conosce alla perfezione il "mondo bianconero" ed è pure molto stimato dalla dirigenza societaria. Quindi, una figura perfetta per affiancare il nuovo allenatore Sarri ed aiutarlo nel suo processo di inserimento in squadra.

Una strada simile a quella seguita dal Chelsea quando fu Zola a fare da "garante" a Sarri.

Barzagli non arriverà subito, in quanto ha chiesto alcuni mesi di pausa e quindi salterà sicuramente la prima uscita di Sarri come tecnico della Juventus, il prossimo 10 di luglio. L'ex difensore della Juventus, che sta pure seguendo il corso per avere il patentino di allenatore, dovrebbe aggregarsi alla squadra entro l'inizio del prossimo campionato di Serie A.