Kanzaki, il papà dei mini cyborg

Ryohei Kanzaki si è laureato come neurobiologo presso l'Istituto di Scienze biologiche dell'Università di Tsukuba e dal 1987 al 1990 è stato assegnista presso la divisione di Neurobiologia (Arizona Research Laboratories) dell'Università dell'Arizona (USA). Dove, ad oggi, è Adjunct Professor. Tornato in Giappone fino al 2003 è stato ricercatore, professore associato e infine professore ordinario presso l'Istituto di Scienze Biologiche a Tsukuba, per poi spostarsi presso il Dipartimento di Mechano-Informatics all'Università di Tokyo. Dal 2006 Kanzaki fa parte del Research Center for Advanced Science and Technology dello stesso ateneo (una delle più presitigiose istituzioni del Paese), di cui è direttore dal 2016. Kanzaki è stato anche presidente della Società giapponese di fisiologia comparata e biochimica e dal 2006 contribuisce all'educazione scientifica per la scuola elementare, media e superiore attraverso progetti di sviluppo scientifico e tecnologico. Nel 2016 è stato insignito del titolo di miglior docente dell'Università di Tokyo. MBon