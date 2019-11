Per le Kardashian, Halloween è un duro lavoro!

Più che in Italia, dove Halloween sta prendendo sempre più piede come una specie di carnevale horror, in America è un vero e proprio lavoro che richiede mesi e mesi di preparazione, soprattutto se si è delle star famose. Questo infatti permette di avere un ritorno di immagine pazzesco in tutto il mondo per i mesi a venire. Pensate quindi quanto lavoro possa esserci dietro alle Kardashian, famose semplicemente per essere famose. Per loro Halloween è un vero e proprio tour de force dove cambiare moltissimi tipi di abiti e creare delle vere e proprie scenografie hollywoodiane con tanto di truccatori, scenografi, costumiste al loro servizio per giorni e giorni.

Quest’anno c’e da dire che le sorelle Kardashian-Jenner si sono proprio superate dando ognuna di loro una dimostrazione di trasformazione pazzesca e per alcune di loro quasi irriconoscibile. Uno elemento comune per tutte, tutte e fondoschiena ben in mostra. Ma vediamo nel dettaglio:

Kim Kardashian

Quest'anno Kim la capostipite di tutte le Kardashian si è data proprio da fare e per Halloween ha girato un vero e proprio film, indossando i panni di Elle Woods del film "La rivincita delle bionde". Questo solo per quanto riguarda lei personalmente, perché invece per il costume di famiglia insieme ai figli ha vestito i panni di Betty dei "Flintstones". Entrambi i costumi perfetti non c'è che dire. Non osiamo pensare quanto abbia speso in trucco e parrucco, ma qualsiasi cifra sia per lei sono spiccioli.

Kloe Kardashian

Quest'anno dopo aver fatto un intero book fotografico alla figlia vestita come tuttti i personaggi del mago di Oz, più qualche foto in cui era vestita da zucca (povera creatura) ha pensato ad un vestito sobrio, quello da Crudelia Demon, e per rendere la cosa più credibile ha fatto arrivare sul set, un'intera famiglia di Dalmata cuccioli compresi. Meno male che non erano 101. In ogni caso il cucciolo più bello era la figlia anche lei mascherata da piccolo Dalmata.

Kourtney Kardashian

Una sexy cowboy è stata Kourtney per una notte intera. Cappello rosa, shorts e parrucca bionda l'hanno letteralmente trasformata. Ma, non pensate che il suo "lavoro" per Halloween sia finito qui, perché ha posato anche per una session fotografica abbigliata perfettamente come Morticia Addams, senza però avere vicino nessun "Gomez". Per quanto riguarda invece la festa di famiglia, ha portato i bambini a fare il giro dell'isolato per il classico "Dolcetto o Scherzetto" vestiti come i personaggi del Mago di Oz, in cui lei era una sexy uomo di latta

.

Kendall Jenner

La sorellastra delle Kardashian che è tra l'altro una delle modelle più famose e pagate al mondo, per Halloween ha scelto una cosuccia da poco, un vestito d'oro da "Fata delle foreste", ma, affinchè il costume potesse essere perfetto in tutte le parti, è arrivata al party di Halloween,. in sella ad un cavallo bianco. Niente sella per lei ha cavalcato a pelo, esibendosi anche in varie acrobazie, essendo leiuna ra e propria amazzone e avendo anche suoi cavalli personali. In ogni caso cìè da dire che la sua bellezza, molto diversa da quella delle sorelle, ha lasciato tutti a bocca aperta.

Kylie Jenner

La ragazza più ricca d'america, a cui è stata dedicata anche la copertina del Times, come giovane imprenditrice, proprietaria di un vero e proprio impero della cosmesi che guadagna milioni e milioni di dollari, quest'anno ha pensato bene per Halloween di darsi davvero da fare, impersonando Marilyn Monroe nel film "Gli Uomini preferiscono le bionde", e Ariel la sirenetta che indosso a lei è diventata la sexy sirena. Diventata da poco single, Kylie si è data letteralmente alla pazza gioia passando da un party all'altro per tutta la notte.