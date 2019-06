Kate e Meghan, guerra di look al Trooping the Colour

Kate e Meghan si sono presentate alla cerimonia del Trooping The Colour di quest’anno al massimo del loro splendore. Dopo molto tempo le abbiamo riviste una accanto all’altra, chiedendoci quale sia davvero il loro rapporto e cosa si saranno dette durante la giornata speciale dedicata al compleanno ufficiale di Sua Maestà. Purtroppo non possiamo sapere quali frasi si siano (o non si siano) scambiate, però una battaglia tra queste due primedonne della monarchia c’è stata davvero, almeno sui tabloid. Uno scontro a colpi di look sullo scacchiere fashion della moda internazionale che ha dato molto da scrivere ai giornali di mezzo mondo.

Kate Middleton e Meghan Markle hanno preferito non rischiare, puntando sui loro brand preferiti: la duchessa di Cambridge ha optato per Alexander McQueen, come previsto, mentre la duchessa di Sussex non ha tradito l’amato Givenchy. Immancabili i cappellini imposti dal dress code reale: quello della moglie di William è di Philip Treacy, mentre quello della consorte di Harry porta la firma di Noel Stewart. Cosmopolitan paragona Kate e Meghan al cielo notturno e alla Luna: la prima ha indossato un abito di un giallo pallido, la seconda una cappa blu navy e un vestito dello stesso colore con inserti bianchi sulle spalle. Meghan ama molto questa tonalità di blu, tanto da sceglierla per i suoi outfit in varie occasioni pubbliche. Entrambe hanno sfoggiato un taglio classico e sembravano perfettamente a loro agio mentre, sedute sulla carrozza accanto alla duchessa di Cornovaglia e al principe Harry, si dirigevano a Buckingham Palace.

Difficile dire quale delle due duchesse fosse la più elegante: entrambe hanno dimostrato di saper seguire con grande consapevolezza i dettami della Royal Family in fatto di moda. Nessun dettaglio estroso, nessun accessorio sopra le righe. Se proprio volessimo essere pignoli, dovremmo dire che, di solito, durante eventi di questo tipo si indossano colori pastello molto chiari, non il blu di Meghan. Un piccolo appunto perdonabilissimo. Infine un particolare degno di nota ha scatenato i social e i tabloid, come riporta Royal Central: Meghan indossava un terzo anello oltre a quello di fidanzamento e alla fede: si tratterebbe di un regalo di Harry per la nascita di Archie. L’anello di diamanti si chiama “eternity ring”, nome di buon augurio e somiglia molto a quello che William regalò a Kate dopo la nascita di Baby George.