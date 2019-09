Kim Kardashian ha il lupus?

È iniziata la nuova stagione di Keeping Up With the Kardashians, la saga che racconta la quotidianità della famiglia più social di sempre e nella prima puntata gli spettatori hanno già assistito al primo colpo di scena. Protagonista assoluta è stata Kim Kardashian, che a seguito di alcune analisi ha scoperto da cosa potrebbero derivare alcune problematiche di salute che la perseguitano da qualche tempo.

Come ha spiegato lei stessa, Kim Kardashian nell'ultimo periodo ha sofferto di gonfiore alle articolazioni, mal di testa ed episodi di affaticamento. A causa di questo, ha deciso di effettuare alcune analisi del sangue per verificare che non ci fossero parametri alterati, sintomo di qualche patologia. Una prassi comune a tutti, che nel caso di Kim Kardashian avviene sotto i riflettori. Infatti, il responso delle analisi è stato comunicato all'influencer durante la prima puntata di Keeping Up With the Kardashians e non è stato rassicurante. Premettendo che non si tratta di una diagnosi e che nelle prossime settimane Kim dovrà sottoporsi ad esami specifici, il dottor Daniel Wallace ha spiegato alla donna che le sue analisi sono risultate positive al lupus e all'artrite reumatoide. La reazione disperata di Kim Kardashian è stata inevitabile, tanto che l'influencer si è lasciata andare al pianto nello studio del suo medico. Tuttavia, il professionista ha specificato che anche questo, come altri casi, può essere un episodio di falso positivo e che è necessario approfondire la situazione per avere una diagnosi esatta del problema.

“ I prossimi giorni saranno un inferno. Devo capire che cosa ho e come posso risolverlo ”, ha detto Kim. Durante la messa in onda dell'episodio, inoltre, Kim Kardashian ha condiviso un tweet con il suo folto seguito di fan: “ Pensare al dolore che avverto alle mani e a quanto sta accadendo può essere spaventoso. Ero ansiosa di capire che cosa non andava. ” Trattandosi di una produzione registrata è molto probabile che la donna abbia già il responso e stia aspettando la messa in onda della puntata dedicata per darne comunicazione.