The Kolors, gli ultimi eroi del pop d’autore

Avvolgente come le spire del fumo che fa da contorno al video, è uscita “Los Angeles” il secondo singolo che farà parte del prossimo album dei The Kolors. Insieme a "Pensare male" tormentone estivo come avevamo anticipato alla sua uscita, Los Angeles è una piccola perla pop preziosa.

Il brano vede la presenza di Guè Pequeno, che conferisce al pezzo carattere e si amalgama perfettamente alla voce di Stash quasi arrivando a snaturare la sua al servizio del sound, fatto di una grande chitarra che tocca le corde del cuore. E’ un brano che ha la grande capacità di arrivare all’anima, e di farla viaggiare, in totale controtendenza a chi usa le canzoni come veicoli di rabbia.

“Los Angeles”,è l’ennesima prova di una band che ha saputo crescere alleggerendo il sound rendendolo meno dark ma più raffinato, passando con la stessa intensità dai brani in inglese dei primi tempi ,a quelli in Italiano a partire da "Frida" con cui sono andati a Sanremo.

I testi sempre di Stash, sono l’ennesima e profonda riflessione sull’amore che non è quello dei lucchetti o dei primi baci, ma quello che si insegue e non si raggiunge mai, di una storia che non finisce pur essendo finita, dove i ricordi e i pentimenti sono presenti e dolorosi, ma impossibili da superare.

Attraverso il percorso di questa band nata sui banchi di "Amici" quasi un’evoluzione sull’amore raccontata oltre che dalla sua, dall’abile penna di Davide Petrella. Il video scritto e diretto da Gianluigi Carella è raffinato come il sound della canzone e in alcuni passaggi ricorda i Depeche Mode anni ’90, band sempre molto presente nell’anima dei The Kolors.

Entusiastica anche la risposta dei fan della band che allarga il suo cerchio, uscendo da quello esclusivo teen degli esordi e dei primi album. Merito anche del lunghissimo tour dove i ragazzi hanno raccontato con polvere e sudore il loro percorso artistico ma anche la loro infinita cultura musicale.