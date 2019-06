Il KonTiki in bronzo per gli amanti dell'avventura

Eterna, fondata nel 1856, stabilì diversi primati tecnici nel corso della sua storia (su tutti, il rotore montato su cuscinetto a sfere, nel 1948, a dar vita al calibro Eterna-Matic). La Casa deve, comunque, la sua notorietà all'impresa compiuta nel 1947 dallo studioso Thor Heyerdahl che, a bordo di una zattera costruita in legno di balsa, chiamata «KonTiki», affrontò gli altalenanti umori dell'Oceano Pacifico da Callao (costa del Perù) fino all'arcipelago delle Tuamotu (isole polinesiane): 7.600 chilometri di traversata in 97 giorni. Al polso di Heyerdahl vi era un orologio Eterna, realizzato su espressa richiesta del navigatore norvegese, perfettamente funzionante al termine dell'impresa. Nel 1958, la Maison lanciò sul mercato il modello KonTiki, impermeabile fino a 200 metri di profondità, il primo sportivo di Eterna e, ancora oggi, faro imprescindibile della proposta della Casa.

A conferma di ciò, ecco il nuovo KonTiki Bronze 44 mm (in foto), in bronzo soggetto ad ossidazione, per armonizzare la sua tonalità cromatica con il verde grené del quadrante e quello mat del disco in ceramica - graduato della ghiera girevole unidirezionale: la scala indica la massima durata di un'immersione ad una data profondità, senza il bisogno di calcolare le fermate per la compensazione. Impermeabile fino a 200 metri e realizzato in serie limitata a 300 esemplari, questo modello assicura una riserva di carica di 65 ore (garantita dal calibro automatico di manifattura EMC 3902A) e presenta gli «storici» indici triangolari sovradimensionati ai quarti, ricoperti di SuperLuminova, così come le lancette Dauphine.

FRin