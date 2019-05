L’incidente hot di Elisabetta Gregoraci a Quelli che il calcio

Elisabetta Gregoraci è stata vittima di un incidente bollente a “Quelli che il Calcio”. Mentre era in diretta, il microfono che indossava sulla sua camicetta di seta si è spostato accidentalmente mostrando parte del suo seno. Un momento di imbarazzo? Gelo in studio? Macché! Elisabetta è scoppiata in una allegra risata, mentre si ricomponeva, sistemando meglio il microfono.

Inoltre il suo sexy siparietto è proseguito più tardi sui social dove ha postato il suo sensuale look domenicale con il microfono malandrino che, in effetti, pesa nettamente sul bordo della sua delicata camicetta, finendo con il rivelare più del dovuto.

In camicia bianca semitrasparente e audaci shorts pitonati, con le sue lunghe gambe da gazzella in bella mostra, più toniche che mai e audaci tacchi a spillo con sexy cinturino di cristalli alla cavaglia, la show girl è sempre un gran bel vedere e i follower la riempiono di like, ammirando estatasiati non solo il suo procace sex appeal ma anche la sua innata simpatia e la capacità di non prendersi mai troppo sul serio.

Elisabetta Gregoraci conquista proprio tutti.



