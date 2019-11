Lady Martinez manda in delirio i follower: il suo ultimo scatto è da urlo

Lautaro Martinez è uno degli uomini del momento in casa Inter ma anche nella nazionale argentina visto che pare sia il "prediletto" della Pulce Lionel Messi. Il 22enne di Bahia Blanca si sta imponendo in nerazzurro grazie ad Antonio Conte che gli sta dando fiducia schierandolo da titolare e dandogli un ruolo centrale all'interno della squadra. Lautaro ha già segnato otto reti tra campionato e Champions League, in sedici presenze, mentre nella passata stagione giocando pochi spezzoni e solo da marzo a maggio da titolare ha messo insieme 9 reti in 35 presenze totali.

I numeri di Lautaro sono molto buoni anche con la nazionale argentina con 16 presenze e nove reti al suo attivo. Il classe '97 ex Racing ha anche giocato l'ultima amichevole vinta dall'Albiceleste contro i rivali storici del Brasile e vinta dagli argentini per 1-0 grazie al gol di Messi. Lautaro si gode il momento: è diventato lui l'argentino di riferimento all'Inter dopo l'addio del suo grande amico Mauro Icardi finito al Psg sul finire del calciomercato.

Il talentuso attaccante argentino ha tutte le potenzialità per diventare un grande campione dato che non gli manca nulla in campo: forza fisica, dribbling, destro, sinistro, colpo di testa, acrobazia e intelligenza calcistica fuori dal comune. Ad impreziosire il tutto c'è anche un aspetto da non sottovalutare: la sua tranquillità nella vita privata. Lautaro è un ragazzo schivo e riservato che vive la sua quotidianità con la sexy fidanzata, la modella argentina Agustina Gandolfo.

Agustina è una delle wag nerazzurre più amate e seguite dai tifosi e non solo dell'Inter. Nel giro di un anno e mezzo la sua popolarità sui social è schizzata alle stelle e attualmente vanta oltre 435.000 follower su Instagram. I suoi scatti sexy, provocanti ma non volgari hanno rapito il suo pubblico maschile che non perde tempo per riempire di commenti la sua bacheca e di like le sue istantanee.

Mentre Lautaro è in ritiro con la nazionale argentina, la Gandolfo ha trovato il tempo per andare al mare e il suo ultimo scatto in costume da bagno ha raggiunto in poche ore quasi 100.000 mi piace e oltre 600 commenti di ogni genere. Recentemente il Barcellona ha mostrato il suo interesse per Martinez ma Javier Zanetti, il vice Presidente dell'Inter, ha blindato il gioiello di casa nerazzurra. I tanti tifosi nerazzurri si augurano che il club resisterà agli attacchi dei blaugrana: veder partire Lautaro significherebbe dire addio anche ad Agustina che non calcherebbe più gli spalti del Meazza ma quelli del Camp Nou.



