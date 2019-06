L'assurdità di ogni guerra è un classico

Tra i capolavori di guerra di tutti i tempi, torna in una nuova traduzione il romanzo di Joseph Heller Comma 22 (cioè Catch-22, titolo che negli Usa è sinonimo della pazzia della guerra). Il libro - trasposto in una miniserie televisiva scritta e coprodotta da George Clooney in onda su Sky Atlantic - racconta la storia di un soldato (con molti riferimenti autobiografici) inviato in Italia e Corsica su un cacciabombardiere. Ma soprattutto è la denuncia tragicomica della totale assurdità dei conflitti. Un classico da leggere attentamente prima di guardare la serie.

Gian Paolo Serino