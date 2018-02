L'Atalanta riprende il Crotone: finisce 1-1 allo Scida

Atalanta e Crotone si sono divise la posta in palio e hanno fatto tutto nei minuti finali di partita. Il gol di Mandragora aveva illuso Zenga e i tifosi calabresi che sono stati riportati sulla terra dalla rete del difensore argentino Palomino, alla prima gioia in A. La partita è stata fortemente condizionata dal nubifragio che si è abbattuto su Crotone con un terreno ai limiti della praticabilità. Con questo pareggio l'Atalanta perde una posizione in favore del Milan e sale a quota 37 punti, mentre i calabresi allungano di un punto sulla Spal e salgono a quota 21.

La partita è subito frizzante con l'Atalanta che colpisce un palo con Cristante: anche se l'arbitro aveva fermato tutto per fuorigioco di Cornelius. Trotta all'11 prova il tiro dalla distanza ma la sua conclusione si spegne sul fondo, mentre al 19' Berisha salva tutto su Nalini. Risponde Ilicic al 24' ma Cordaz risponde presente. De Roon per poco non sorprende Cordaz ma il suo tiro viene deviato in angolo. Nella ripresa regna l'equilibrio e al 75' Masiello chiama al grande intervento il portiere dei calabresi, ma 5' minuti più tardi è il Crotone a passare in vantaggio con Mandragora che approfitta di una corta respinta di Berisha per portare in vantaggio i suoi. All'88', però, Palomino gela lo Scida con un gol in mischia su assist di Freuler.