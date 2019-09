Una laurea al San Raffaele per i protagonisti del futuro

Andrea Farinacci

Formare i protagonisti della ricerca di domani. È questo l'obiettivo dell'Università Vita-Salute San Raffaele, che ha iniziato il suo percorso nel 1996 con la facoltà di Psicologia, seguita nel 1998 da quella di Medicina e Chirurgia e nel 2002 dalla facoltà di Filosofia. Le tre facoltà hanno una missione comune: rispondere alla domanda Quid est homo? («Che cos'è l'uomo?») nella convinzione che l'essere umano sia un unicum psicologico, biologico e spirituale.

Dopo 23 anni di intensa attività didattica, formativa e sperimentale, l'Università Vita-Salute San Raffaele rappresenta uno dei più prestigiosi atenei italiani, riconosciuto anche a livello internazionale. Secondo il The Times Higher Education Young University Ranking, classifica che valuta la qualità dell'offerta formativa a livello globale degli atenei, è la 23sima università mondiale.

L'Università Vita-Salute San Raffaele è caratterizzata da una stretta integrazione non solo fra le facoltà e i loro saperi, ma anche fra didattica, ricerca e clinica, in un contesto di continuo scambio con l'Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico Ospedale San Raffaele e con le varie strutture del Gruppo San Donato, primo gruppo ospedaliero privato in Italia. L'ateneo è, ovviamente, collegato con il mondo delle imprese e con altri centri di ricerca mondiali.

Ciascuna delle tre facoltà ospita corsi di laurea triennale e di laurea magistrale, centri di ricerca, scuole di specializzazione, master e dottorati di ricerca. L'obiettivo, infatti, è fornire agli studenti la possibilità di formarsi in un ambiente ricco di stimoli, vivace culturalmente e in grado di facilitare l'apprendimento continuo, con incontri, seminari, lectures con docenti di prestigio e relatori di fama internazionale. Insomma, non si tratta di un metodo di insegnamento statico, bensì dinamico e aperto soprattutto alla sperimentazione. L'obiettivo è perseguire qualità ed eccellenza nello sviluppo dei processi e innovare la didattica. Per questo motivo, l'Università seleziona un numero limitato di allievi, ammessi tramite rigorose prove d'ingresso. In questo modo è possibile assicurare un rapporto ottimale tra corpo docente e studenti.

Il piano didattico, infatti, è stato concepito in un contesto che favorisce la crescita dello studente a 360°: curriculum personalizzati, sviluppo della capacità di analisi del proprio settore e di attenzione per gli altri, abitudine all'aggiornamento e alla riflessione sui delicati temi della contemporaneità. Argomenti quali la bioetica, la sostenibilità ambientale e la geopolitica, perciò, non sono «corpi estranei» rispetto ai percorsi disciplinari.

Accanto quindi alle nozioni e alle competenze tecniche che ciascuna materia porta con sé, l'Università Vita-Salute San Raffaele promuove una formazione internazionale, consapevole e interdisciplinare. Un'università certamente impegnativa ma che spinge gli studenti a diventare protagonisti del proprio futuro, a trarre il meglio dalle eccellenze di tutte le facoltà e che promuove la contaminazione positiva dei saperi, per formare persone capaci di riflessioni concrete, critiche e propositive, in grado di interpretare le sfide odierne con una visione d'insieme ampia e costruttiva.

Un campus con una quotidianità vivace, culturale e sportiva, e che prende sul serio la sua «terza missione», partecipando attivamente alla vita cittadina con occasioni di approfondimento e divulgazione della conoscenza.