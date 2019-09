L'ex madre natura di Ciao Darwin diventa la nuova Bonas di Avanti un altro

Uno dei volti femminili più apprezzati dal pubblico per aver coperto il ruolo di madre natura a Ciao Darwin, è al centro del gossip nelle ultime ore. La modella Sara Croce, classe 1998, e originaria di Pavia ha stregato il grande pubblico in occasione delle sue apparizioni in tv, che l'hanno vista sfoggiare con fierezza e charme il succinto bikini di madre natura, al programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Indubbiamente una delle primedonne più amate dell'ultima edizione del format basato sul principio della selezione naturale di Charles Darwin, la Croce potrebbe molto presto appassionare anche i fedeli fan di Avanti un altro. E, recentemente, la 21enne aveva fatto discutere di sé per via della sua frequentazione con il dj Andrea Damante.

Spy magazine su Avanti un altro

Secondo quanto è stato riportato nel nuovo numero di Spy magazine, la modella dai lunghi capelli biondi e dalle curve esplosive, Sara Croce, è subentrata al posto di Laura Cremaschi nel ruolo di Bonas di Avanti un altro. "ll settimanale “Spy” anticipa -si legge in post rivelatore su Instagram- nel numero in edicola da venerdì 27 settembre, un cambiamento nel cast di “Avanti un altro”, la popolare trasmissione del preserale di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis. Dopo due anni, infatti, ci sarà una nuova “Bonas al posto di Laura Cremaschi: la nuova protagonista sarà Sara Croce, 21 anni, quarta classificata a Miss Italia ed ex Madre Natura dell’ultima edizione di “Ciao Darwin”.

Sara Croce è anche salita agli onori della cronaca per il suo flirt estivo con Andrea Damante, ex di Giulia De Lellis, flirt, peraltro durato soltanto lo spazio di una estate. Sara Croce, ha già registrato, svela “Spy” le prime puntate di Avanti un altro nel ruolo che è stato di Laura Cremaschi (e prima ancora di Paola Caruso), “promossa” in questa nuova edizione al ruolo di “Regina del web” all’interno dello show".