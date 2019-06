LG V50, doppio schermo da vedere in 5G

Ma con il 5G cosa ci facciamo? Se vi siete fatti questa domanda all'annuncio dell'accensione delle prime reti suoperveloci, sappiate che c'è già uno smartphone che fa per voi. È l'LG V50 5G appunto, disponibile grazie a Vodafome con formule che partono da 199,90 euro di prima rata, con altre 30 a seguire più il canone per il traffico.

Riguardo alle caratteristiche stiamo parlando di uno smartphone di fascia alta: ha uno schermo da 6.4 pollici Full Vision QHD+ con ratio 19,5:9 QHD+, una a è da 128 Gb espandibile fino a 2 Tb, una RAM da 6Gb.Le fotocamere posteriori sono tre, con la principale da 16 Max supergrandangolo a 107 gradi, una standard da 12 Max e un teleobiettivo con zoom ottico 2x da 12 Max. Quella frontale invece è una dual cam da 8+5 Mpx. La batteria infine è da 4000 mAh. E l'audio stereo Boombox ha il supporto HDR10 e il 3D Surround DTS:X.

È arrivato solo in nero, ma soprattutto ha un accessorio che per ora lo rende unico. Grazie al Dual Screen infatti si può di aggiungere un secondo display OLED da 6,2 pollici raddoppiando di fatto le possibilità d'uso. In pratica si può usare due app diverse simultaneamente, come per esempio chattare mentre si guarda un programma, fissare un appuntamento in calendario mentre si leggono le e-mail, oppure per videogiocare con un pad virtuale dedicato. È dunque originale nelle sue qualità, senza tra l'altro diventare troppo pesante o ingombrante. Se insomma amate le innovazioni, almeno fate un giro in negozio.