Oroscopo settimana dal 10 al 16 giugno 2019

Ariete

Settimana di piccoli miglioramenti, ma ancora con qualche ostacolo da superare, quella prevista dall'oroscopo per l'Ariete. L'ambito amoroso è certamente più romantico, ma potrebbe mancare quello slancio d'intimità per rendere la coppia più soddisfatta. In ufficio, nel frattempo, bisogna prestare attenzione a comportamenti ambigui dei colleghi.

Toro

Sette giorni di alti e bassi, quelli previsti dalle stelle per i nati in Toro. La sfera amorosa è abbastanza focosa, ma potrebbe mancare la giusta dose di romanticismo e di ascolto del partner. In ufficio, invece, una buona grinta permetterà di superare un intoppo recente.

Gemelli

Una settimana ancora energica, quella in arrivo per tutti i nati in Gemelli. La sfera amorosa è avvolta da un nuovo romanticismo, tuttavia bisognerà prestare più attenzione al versante fisico della relazione, in calo rispetto al solito. Sul fronte della carriera, invece, il momento potrebbe non essere ideale per pretendere un aumento.

Cancro

Sette giorni di grande grinta, quelli offerti dall'oroscopo ai nati in Cancro. La sfera amorosa è molto passionale e fisica, soprattutto per i single in cerca di facili avventure e nuovi incontri. In ufficio, invece, si potrà superare con determinazione un intoppo recente, ma potrebbero essere ridotte le gratificazioni a livello economico.

Leone

Una settimana abbastanza neutrale, quella prevista dalle stelle per i nati in Leone. L'ambito amoroso offre dei momenti di intrigante romanticismo, ma è necessario impegnarsi maggiormente nella comunicazione con il partner. In ufficio, nel frattempo, sarà possibile investire su un progetto decisamente solido.

Vergine

Sette giorni di alti e bassi, quelli previsti dall'oroscopo per i nati in Vergine. La sfera amorosa è mediamente passionale, ma alcuni atteggiamenti eccessivamente pignoli potrebbero irritare la persona amata. Sul lavoro, nel frattempo, il momento è ideale per dedicarsi alle attività più razionali e metodiche.

Bilancia

Una settimana abbastanza neutrale, quella voluta dalle stelle per i nati nella Bilancia. La sfera amorosa risulta abbastanza spenta, ma non mancheranno piccoli momenti di sperimentazione fisica. Sul lavoro, invece, prosegue il periodo di stabilità economica, ma è tempo di pensare a un progetto da concretizzare dopo l'estate.

Scorpione

Sette giorni abbastanza altalenanti, ma non primi di momenti intriganti, quelli in arrivo per i nati in Scorpione. La sfera amorosa è coinvolta da un anuova passionalità, pronta a premiare soprattutto i single in cerca di facili avventure. Sul lavoro, nel frattempo, è richiesto di non mostrarsi troppo polemici verso colleghi e superiori.

Sagittario

Una settimana riflessiva, quella voluta dalle stelle per i nati in Sagittario. La sfera amorosa promette dei momenti di interessante romanticismo, ma sarà necessario incrementare la qualità del dialogo con la persona amata. In ufficio, invece, non vi sono particolari intoppi, nemmeno sul fronte economico.

Capricorno

Un oroscopo basato sulla stabilità, quello previsto questa settimana per i nati in Capricorno. La sfera amorosa offre una maggiore intimità con il partner, ma un eccesso di critica potrebbe portare a battibecchi all'interno della relazione. In ufficio, invece, un tentativo maldestro di provocare un collega potrebbe rivelarsi fallimentare.

Acquario

Settimana molto mentale, quella prevista dall'oroscopo per i nati in Acquario. La sfera amorosa può approfittare di un medio romanticismo, mentre i single dovranno impegnarsi maggiormente nelle loro doti di conquista. In ambito professionale, nel mentre, è richiesto di investire maggiormente sulle attività più creative.

Pesci

Una settimana all'insegna delle emozioni, quella in arrivo per i nati in Pesci. La sfera amorosa garantisce una buona dose di passione, soprattutto fisica, ma il livello di ascolto del partner non è ancora sufficiente. In ufficio, nel frattempo, si suggerisce di non alimentare discussioni per questioni futili.