Oroscopo settimana dal 12 al 18 novembre 2018

Ariete

Una settimana all'insegna della comunicazione, quella in arrivo per gli Ariete, pronti a dimostrare un'ottima parlantina in ogni situazione di vita. Questa dote sarà molto utile in amore, per risolvere un litigio recente, anche se il romanticismo richiede ancora allenamento. Sul lavoro, potrebbero giungere interessanti notizie per la carriera.

Toro

La settimana in arrivo segna l'inizio di un periodo più disteso per i Toro, anche se potrebbero rimanere dei piccoli intoppi quotidiani. Migliora l'interazione con il partner, tuttavia l'ambito più intimo e fisico della relazione potrebbe risultare poco appagante. In ambito lavorativo, nel frattempo, un progetto potrebbe essere in lenta ma efficace ripresa.

Gemelli

Qualche intoppo di troppo all'orizzonte, per questa settimana dei Gemelli. L'amore è ancora passionale e molto stimolante, soprattutto sul versante romantico della relazione: la possibilità di raggiungere una buona intimità con il partner è elevata. Più noioso è l'ambito lavorativo, con problemi di comunicazione con i colleghi e il posticipo di un progetto ambito.

Cancro

Sette giorni di alti e bassi per i nati in Cancro, spinti da forze contrapposte. Non mancano le energie, ma l'ambito amoroso potrebbe risultare confuso, sia sul versante romantico della relazione che su quello più prettamente fisico. La vita in ufficio richiede una maggiore concentrazione, soprattutto sul fronte della comunicazione fra i colleghi, ma vi è spazio per un buon progetto.

Leone

Piccole novità in arrivo per i Leone nel corso di questa settimana, anche se le stelle impongono ancora una media cautela. L'amore è romantico ma poco passionale, un fatto che potrebbe sollevare qualche lamentela dal partner. Decisamente più interessante è il fronte lavorativo, con la possibilità di inaugurare un nuovo e soddisfacente progetto.

Vergine

Una settimana senza troppo intoppi, ma anche priva di grandi novità, è in arrivo per i nati della Vergine. L'amore risulta un po' distratto, forse non eccessivamente passionale, è necessario quindi migliorare la comunicazione con il partner. Sul lavoro, nel frattempo, si consiglia di rivedere alcuni progetti recenti: esistono strade migliori per realizzarli.

Bilancia

Sette giorni molto interessanti, e con qualche sorpresa inedita, quelli in arrivo per la Bilancia. L'ambito amoroso rimane molto romantico e passionale, data anche la possibilità di sperimentare nuove fantasie con il partner. Il versante professionale, nel mentre, garantisce la possibilità di indagare nuovi e fortunati ambiti.

Scorpione

Non mancano di certo le energie in questa settimana degli Scorpione, ma sarà comunque necessario prestare attenzione ad alcuni ambiti poco chiari. L'amore potrebbe risultare meno soddisfacente del solito, soprattutto sul fronte fisico, anche se qualche novità potrebbe giungere a ridosso con il weekend. Sul lavoro, invece, è tempo di raccogliere i frutti di quanto seminato nell'ultimo anno.

Sagittario

Sette giorni fortunati attendono i nati nel Sagittario, coinvolti questa settimana da un rinnovato ottimismo. L'ambito amoroso risulta molto malizioso, forse troppo sbilanciato sul fronte fisico, ma una buona capacità comunicativa permette di superare ogni intoppo. In ambito professionale, invece, potrebbero giungere ottime notizie per la carriera.

Capricorno

Una grande razionalità caratterizza la settimana dei Capricorno, pronti a valutare a fondo ogni situazione prima di agire. La sfera amorosa non risulta eccessivamente appagante, tuttavia si potrà comunque approfittare di un buon rapporto mentale con il partner. In ambito professionale, invece, è tempo di non pretendere troppo da colleghi e superiori.

Acquario

Grinta ancora elevata per la nuova settimana degli Acquario, pronti ad affrontare di petto ogni questione quotidiana. L'amore è certamente molto passionale e malizioso, ma non mancherà un pizzico di romanticismo per rinforzare il rapporto con il partner. In ambito lavorativo, nel frattempo, potrebbero aprirsi spazi per nuove opportunità professionali.

Pesci

Sette giorni di preparazione, quelli in arrivo per i Pesci, in vista di un carico di energie che giungerà a ridosso con il prossimo weekend. L'amore richiede ancora un po' di impegno, soprattutto sul versante più romantico della relazione, senza avanzare eccessive pretese al partner. Nel frattempo, meglio evitare delle discussioni troppo accese sul lavoro, con i propri collaboratori.