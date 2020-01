Oroscopo settimana dal 13 al 19 gennaio 2020

Ariete

Un oroscopo ancora complesso, ma con qualche novità interessante, quello previsto dalle stelle per l'Ariete. La vita amorosa si rivela molto passionale, soprattutto sul versante fisico della coppie, mentre la comunicazione con il partner migliora a ridosso del weekend. Sul lavoro non bisogna fare scelte apprezzate.

Toro

Settimana interessante, seppur con qualche piccolo intoppo, quella in arrivo per i nati nel Toro. La sfera amorosa garantisce un buon romanticismo, ma potrebbe mancare una spinta più passionale sul versante fisico del rapporto. In ambito lavorativo, nel frattempo, è necessario investire su un progetto di lungo periodo.

Gemelli

Sette giorni frenati, ma con qualche intuizione geniale, quelli previsti dalle stelle per i nati nei Gemelli. L'ambito amoroso risulta ben poco passionale, con dei partner forse distratti rispetto alle reciproche esigenze. Sul fronte professionale, invece, è meglio evitare battibecchi con i colleghi.

Cancro

Un oroscopo complesso, ma non privo di piccole vittorie, quello voluto dagli astri per i nati nel segno del Cancro. La sfera amorosa richiede di puntare sulla comunicazione con il partner, tuttavia non mancheranno improvvisi moment di passione. In ufficio, nel frattempo, è necessario pianificare al meglio le proprie spese.

Leone

Settimana non priva di grinta, ma non al massimo delle proprie possibilità, quella prevista per i nati in Leone. La vita amorosa regala una maggiore grinta, soprattutto sul versante fisico della relazione, ma il corteggiamento potrebbe risultare difficile. Sul lavoro, nel frattempo, meglio non prendersi eccessive responsabilità.

Vergine

Sette giorni promettenti, ma non privi di sfide, quelli voluti dalle stelle per i nati nella Vergine. L'ambito amoroso offre un maggior romanticismo, un sentimento che si renderà maggiormente palese nelle coppie consolidate. In ufficio, invece, si potrà approfittare della collaborazione da parte dei propri superiori.

Bilancia

Un oroscopo romantico, seppur non privo di piccoli ostacoli, quello previsto dalle stelle per i nati nella Bilancia. La sfera amorosa si rinnova con buoni sentimenti, utili anche a rafforzare le fondamenta di un rapporto nato da poco. Più difficile il fronte lavorativo, con qualche sfida da gestire sul fronte della pianificazione di nuovi progetti.

Scorpione

Sette giorni dedicati alla passione, e senza particolari intoppi, quelli previsti dalle stelle per i nati nello Scorpione. L'ambito amoroso è malizioso e all'insegna del gioco, soprattutto per quelle coppie che hanno iniziato da poco una relazione. In ufficio, invece, potrebbe giungere a sorpresa una piccola gratificazione economica.

Sagittario

Settimana energica, ma non ancora al massimo delle proprie possibilità, quella in arrivo per i nati in Sagittario. La sfera amorosa risulterà molto sbilanciata sul fronte fisico della relazione, con anche buone possibilità di sperimentazione a livello intimo. Sul lavoro, nel frattempo, qualche collega potrebbe frenare un nuovo progetto.

Capricorno

Sette giorni all'insegna della consapevolezza, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno del Capricorno. L'ambito relazionale garantisce una buona intimità con il partner, soprattutto sul fronte più mentale della relazione, mentre i single sono pronti alla conquista. In ambito professionale, invece, è tempo di pensare in grande.

Acquario

Un oroscopo all'insegna dell'attesa, quello in arrivo questa settimana per i nati nell'Acquario. La vita amorosa richiederà grande pianificazione, anche in vista di novità relazionali che potrebbero concretizzarsi la prossima primavera. Sul lavoro, nel mentre, è necessario dedicarsi ai compiti quotidiani più creativi.

Pesci

Sette giorni dedicati al romanticismo, quelli previsti dai pianeti per i nati nel segno dei Pesci. La sfera di coppia è molto intima e passionale, ma potrebbero non mancare dei piccoli battibecchi con la persona amata. In ufficio, nel frattempo, potrebbero giungere interessanti novità professionali.