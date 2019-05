Oroscopo settimana dal 13 al 19 maggio 2019

Ariete

Settimana di primi rallentamenti, quella prevista dall'oroscopo per i nati in Ariete. L'ambito amoroso rimane ancora romantico e passionale, ma sarà necessario investire maggiormente sulla comunicazione con il partner. In ufficio, invece, rimangono ottime le prospettive per avviare un progetto.

Toro

Nuove energie in arrivo questa settimana, per delle stelle amiche del Toro. La vita amorosa subirà un netto miglioramento, con una maggiore voglia di intimità fra i partner e una più efficace capacità di comprensione reciproca. In ufficio, invece, sarà necessario prestare attenzione agli investimenti, sia in termini di tempo che di denaro.

Gemelli

Sette giorni abbastanza calmi, quelli previsti dall'oroscopo per i Gemelli. La sfera amorosa non prevede grandi intoppi, tuttavia le stelle suggeriscono di investire maggiormente sulla comprensione delle esigenze del partner. Qualche ristrettezza economica, nel frattempo, non impedirà di raggiungere una piccola soddisfazione in ufficio.

Cancro

Una maggiore grinta coinvolgerà i Cancro questa settimana, pronti a lanciarsi in nuovi ed entusiasmanti progetti. L'ambito amoroso è molto malizioso, ma potrebbero persistere dei battibecchi con la persona amata. In ufficio, invece, si suggerisce di non attaccare direttamente colleghi e superiori per questioni futili.

Leone

Sette giorni interessanti, ma con qualche piccolo intoppo da superare, quelli in arrivo per il Leone. L'oroscopo prevede una buona sintonia all'interno della coppia, tuttavia potrebbe mancare una sufficiente grinta sul fronte fisico del rapporto. In ufficio, invece, alcuni potrebbero raggiungere un traguardo davvero importante.

Vergine

Settimana abbastanza rilassata, quella in arrivo per la Vergine, anche se il periodo non permette di adagiarsi sugli allori. L'ambito amoroso garantisce una mggiore capacità di comunicazione con il partner, nonché un più piacevole romanticismo. In ufficio, nel frattempo, le stelle suggeriscono di recuperare qualche compito rimasto arretrato.

Bilancia

Sette giorni in blanda ripresa, quelli in arrivo per la Bilancia, maggiormente stimolata nelle proprie attività quotidiane. L'ambito amoroso garantisce partner più comprensivi e uniti, ma anche un pizzico di maliziosa passione per i single in cerca di conquiste. L'ambito professionale, invece, garantirà delle soddisfazioni economiche.

Scorpione

Qualche rallentamento di troppo non impedirà agli Scorpione, nel corso di questa settimana, di vivere delle giornate comunque appaganti. L'ambito amoroso potrebbe risultare più spento del solito, soprattutto sul fronte fisico della coppia, mentre i single poco stimolati alla conquista. In ufficio, invece, bisogna puntare sui compiti più razionali.

Sagittario

Un oroscopo all'insegna della meditazione, quello previsto dalle stelle per il Sagittario questa settimana. La sfera amorosa impone di investire maggiormente sulla comunicazione con il partner, mentre il versante fisico del rapporto potrebbe risultare meno soddisfacente del solito. Sempre interessante è il versante lavorativo, con ottime gratificazioni economiche.

Capricorno

Altra settimana da dedicare alla razionalità, quella prevista dall'oroscopo per il Capricorno. L'ambito amoroso si arricchisce con una nuova capacità comunicativa con il partner, utile per superare alcuni battibecchi recenti. In ufficio, invece, servirà mettere a frutto le proprie doti organizzative e analitiche per raggiungere un traguardo.

Acquario

Sette giorni abbastanza modesti, ma privi di grandi preoccupazioni, quelli in arrivo per l'Acquario in ogni ambito di vita. L'amore è un po' sottotono, soprattutto sul fronte fisico della relazione, ma nulla che possa davvero preoccupare i partner. In ufficio, invece, una buona occasione potrebbe portare a un miglioramento di carriera.

Pesci

Un oroscopo basato sulla razionalità, quello in arrivo questa settimana per i Pesci. La sfera amorosa garantisce dei momenti di passionale malizia, ma è necessario puntare su una migliore comunicazione con il partner. Sul lavoro, invece, bisognerà evitare lo scontro con colleghi e superiori.