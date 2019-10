Oroscopo settimana dal 14 al 20 ottobre 2019

Ariete

Ancora qualche rallentamento, quello previsto dall'oroscopo questa settimana per i nati in Ariete. Le energie potrebbero essere più ridotte del solito, anche se la vita di coppia regalerà degli improvvisi momenti di passione. In ufficio, invece, è bene non sollevare polemiche.

Toro

Piccoli intoppi da superare, quelli previsti dalle stelle per la settimana del Toro. La vita amorosa si rivela poco romantica e serve maggior impegno nella comunicazione con il partner. In ambito professionale, nel frattempo, è necessario puntare su un progetto di breve termine.

Gemelli

Piccole novità in arrivo, quelle suggerite dall'oroscopo per la settimana dei Gemelli. La sfera amorosa garantisce una buona capacità di conquista, soprattutto per i single alla ricerca di divertimenti, mentre nelle coppie serve puntare sul dialogo. Sul lavoro, nel frattempo, il momento non è ideale per chiedere un aumento.

Cancro

Sette giorni altalenanti, quelli in arrivo per tutti i nati nel Cancro. L'ambito amoroso garantisce simpatici momenti di passione, con la possibilità di lanciarsi nella sperimentazione di nuove fantasie. L'ambito professionale, tuttavia, richiede maggiore autocontrollo e capacità di dialogo.

Leone

Settimana abbastanza tranquilla, ma senza eccessi entusiasmanti, quella prevista dalle stelle per i nati in Leone. La sfera amorosa richiede ancora grande impegno, soprattutto sul fronte della comunicazione, ma i single potranno approfittare di nuove conquiste. Sul lavoro, invece, è tempo di dimostrarsi più aperti ai consigli.

Vergine

Sette giorni mediamente statici, ma con qualche piccola sorpresa, quelli in arrivo per i nati nella Vergine. La sfera amorosa regala dei momenti passionali in più, ma serve puntare sul dialogo con il partner. In ambito lavorativo, nel frattempo, un eccesso di pignoleria potrebbe essere deleterio.

Bilancia

Settimana ancora entusiasmante, quella prevista dall'oroscopo per i nati nella Bilancia. Le energie nella coppia non mancano, soprattutto sul versante più intimo della relazione: è tempo di sperimentare qualche nuova fantasia. Sul lavoro, nel frattempo, la grinta permetterà di raggiungere un traguardo ambito.

Scorpione

Previsioni promettenti, quelle offerte dalle stelle questa settimana ai nati in Scorpione. La vita amorosa diventa particolarmente romantica e intima, grazie anche alla buona capacità di dialogo fra i partner. In ufficio, nel frattempo, un approccio razionale permetterà di superare un contrasto con un collega.

Sagittario

Sette giorni mediamente tranquilli, ma privi di grandi novità, quelli previsti per il Sagittario. La sfera amorosa offre grande grinta, soprattutto sul fronte intimo della relazione, ma potrebbero esservi piccoli problemi di comunicazione con il partner. Sul lavoro, nel frattempo, bisogna consolidare la posizione raggiunta poco prima dell'estate.

Capricorno

Settimana a due velocità, quella suggerita dall'oroscopo per i nati in Capricorno. L'ambito amoroso è altalenante, poiché aumenta il romanticismo ma cala la possibilità di lanciarsi in momenti davvero passionali. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, è necessario ricorrere al massimo della razionalità.

Acquario

Sette giorni intriganti, seppur con qualche piccolo ostacolo, quelli previsti per l'Acquario. La sfera amorosa regala dei momenti di passione inediti, soprattutto ai single in cerca di conquiste, ma nella coppia potrebbe mancare il giusto dialogo. Sul lavoro, nel frattempo, è giunto il momento di dedicarsi alla creatività.

Pesci

Una settimana abbastanza statica, ma non preoccupante, quella voluta dalle stelle per i nati in Pesci. L'ambito di coppia garantisce un maggiore romanticismo, ma potrebbe mancare quella grinta per portare il rapporto su un nuovo livello. In ufficio, invece, è bene prestare attenzione ai battibecchi con colleghi e superiori.