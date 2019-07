Oroscopo settimana dal 15 al 21 luglio 2019

Ariete

Un oroscopo un po' complesso, quello previsto questa settimana per i nati in Ariete. La sfera amorosa è poco movimentata, con un calo di romanticismo sensibile fra i partner. I single, tuttavia, potranno approfittare di spazi per lanciarsi nella conquista. In ambito lavorativo, invece, è meglio diffidare dai falsi amici.

Toro

Sette giorni mediamente interessanti, ma con qualche piccolo ostacolo da superare, quelli in arrivo per il Toro. La sfera amorosa assicura un buon romanticismo, bisognerà tuttavia prestare attenzione alla comunicazione con il partner. Sul lavoro, nel frattempo, è giunto il momento di pensare a un progetto futuro.

Gemelli

Settimana abbastanza statica, quella prevista dalle stelle per i Gemelli. La vita di coppia potrebbe risultare complessa: non mancheranno momenti di passione, ma il romanticismo potrebbe risultare del tutto latitante. In ambito professionale, invece, è meglio evitare investimenti fuori dalla propria portata.

Cancro

Un oroscopo decisamente soddisfacente, quello previsto dalle stelle per i nati nel Cancro. Prosegue il momento di grande intesa all'interno delle coppie stabili, con i partner pronti a lanciarsi in momenti davvero romantici. In ambito professionale, invece, la grinta permetterà di raggiungere un traguardo da tempo ambito.

Leone

Settimana energica, quella prevista dall'oroscopo per i nati in Leone. L'ambito amoroso sarà dominato da una grande passione fisica, anche se la fase del corteggiamento potrebbe risultare abbastanza claudicante, soprattutto per i single. Sul lavoro è tempo di puntare sulle occupazioni che si basano sulla comunicazione.

Vergine

Una settimana abbastanza neutra attende i nati nella Vergine, pronti a dimostrarsi più razionali e riflessivi del solito. La vita di coppia non escluderà un buon romanticismo, ma sul fronte fisico del rapporto serve più impegno e fantasia. In ufficio hanno invece la meglio i compiti più analitici, dove è necessaria grande precisione.

Bilancia

Sette giorni un po' raffermi, quelli previsti dalle stelle per i nati in Bilancia. L'ambito amoroso è decisamente sottotono all'interno delle coppie consolidate, dove il romanticismo risulterà abbastanza assente. Migliori le prospettive di conquista dei single. In ufficio, nel frattempo, utile sarà investire su un progetto a lungo termine.

Scorpione

Sarà una settimana decisamente maliziosa, quella che coinvolgerà gli Scorpione in ogni ambito di vita. La sfera amorosa è avvolta da un buon romanticismo, ma non mancheranno delle possibilità di sperimentazione decisamente più fisiche. Sul lavoro, invece, è necessario non sollevare futili battibecchi con colleghi e superiori.

Sagittario

Un oroscopo un po' sottotono, quello previsto dalle stelle per i nati in Sagittario. L'ambito amoroso potrebbe risultare ben poco romantico, anche se migliorerà la comunicazione con i partner rispetto alle scorse settimane. In ufficio, invece, prosegue il periodo di buone gratificazioni economiche.

Capricorno

Settimana decisamente rafferma, quella voluta dalle stelle per i nati in Capricorno. La vita di coppia potrebbe risultare fin troppo statica, con dei partner non troppo inclini alla comunicazione e al romanticismo. In ambito professionale, invece, un approccio razionale permetterà di risolvere numerosi problemi.

Aquario

Sette giorni all'insegna della passione, quelli in arrivo per i nati nel segno dell'Acquario. I single potrebbero decidere di lanciarsi in numerose conquiste, anche per appuntamenti di una notte sola. La coppia stabile, invece, dovrà puntare maggiormente sul diagolo. In ufficio, infine, è meglio dedicare il proprio tempo a compiti creativi.

Pesci

Sette giorni abbastanza soddisfacenti, ma con qualche piccolo ostacolo da superare, quelli in arrivo per i nati in Pesci. Non manca il romanticismo all'interno delle coppie consolidate, tuttavia lo slancio erotico appare assai remoto e poco soddisfacente per la persona amata. In ufficio, invece, serve migliorare la comunicazione con i colleghi.