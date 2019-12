Oroscopo settimana dal 16 al 22 dicembre 2019

Ariete

Un oroscopo di incertezze, quello previsto questa settimana per i nati nell'Ariete. La sfera amorosa non garantisce grandi momenti di passione, anche se alcuni sprazzi di romanticismo potrebbero palesarsi all'interno della coppia. In ufficio, è tempo di far valere i propri diritti, senza però aggressività.

Toro

Settimana di interessanti promesse, ma anche di qualche piccolo ostacolo da superare, quella prevista dalle stelle per i Toro. L'ambito amoroso offre un buon romanticismo, ma potrebbe mancare uno slancio più interessante sul versante fisico del rapporto. In ufficio, invece, è bene pianificare sin da ora il nuovo anno.

Gemelli

Sette giorni abbastanza raffermi, ma privi di grandi preoccupazioni, quelli in arrivo per i Gemelli. L'amore richiede più attenzione, soprattutto alla richieste del partner, anche se non mancheranno momenti di interessante passione. Sul lavoro, invece, utile sarà concentrarsi sui lavori più creativi.

Cancro

Un oroscopo statico, quello previsto dagli astri per i nati in Cancro. La sfera amorosa appare distratta, con i partner abbastanza individualisti, anche se non mancheranno momenti di contatto. In ufficio, invece, un'eccessiva aggressività potrebbe determinare problemi comunicativi.

Leone

Settimana di interessanti energie, ma anche di sfide complicate, quella in arrivo per il Leone. In ambito amoroso serve investire maggiormente nella comunicazione, anche per comprendere le vere necessità della persona amata. Sul fronte lavorativo, invece, è meglio evitare dei compiti eccessivamente gravosi.

Vergine

Sette giorni promettenti, quelli previsti dalle stelle per i nati nella Vergine. L'ambito amoroso risulta certamente romantico, forse troppo sbilanciato sul fronte mentale rispetto a quello fisico del rapporto. Sul lavoro, nel frattempo, si avrà la possibilità di presentare un importante progetto a un superiore.

Bilancia

Un oroscopo di piccole sorprese, ma anche di qualche sfida, quello previsto dagli astri per i nati in Bilancia. Cresce la passione all'interno delle coppie, un fatto che coinvolgerà anche i single in cerca di facili avventure. In ambito professionale, invece, meglio non inserirsi in discussioni accese, soprattutto se riguardano gli altri.

Scorpione

Settimana ancora energica, quella voluta dalle stelle per i nati nello Scorpione. La coppia è ancora avvolta da una buona passione, che si manifesterà soprattutto sul fronte più fisico del rapporto. In ambito professionale, invece, bisogna affinare le proprie armi per un progetto da raggiungere nel 2020.

Sagittario

Sette giorni abbastanza raffermi, quasi di assestamento, quelli previsti dagli astri per i nati nel Sagittario. La sfera amorosa richiede di raccogliere i frutti seminati negli scorsi mesi, migliorando il dialogo con la persona amata. In ufficio, nel frattempo, è necessario rivedere le proprie spese per un imminente progetto.

Capricorno

Un oroscopo molto interessante, quello proposto dalle stelle per i nati nel Capricorno. Le energie amorose non mancano, con un buon romanticismo che continua ad avvantaggiare le coppie già da tempo stabili. Sul fronte lavorativo, invece, è giunto il momento di innovare.

Acquario

Una settimana forse un po' spenta, ma con importanti novità, quella in arrivo per i nati in Acquario. L'amore è un po' raffermo, ma già a ridosso con il weekend potrebbe giungere una rinnovata voglia di romanticismo. In ufficio, nel frattempo, meglio dedicarsi ai compiti più creativi.

Pesci

Sette giorni emozionanti, ma senza eccessi, quelli che le stelle offriranno ai nati nei Pesci. In amore è tempo di rinnovare il sentimento, unendo alla passione fisica anche una buona dose di intimità mentale. In ufficio, invece, un problema fermo da tempo potrebbe giungere alla sua finale soluzione.