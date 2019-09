Oroscopo settimana dal 16 al 22 settembre 2019

Ariete

Un oroscopo all'insegna delle sfide, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. Il romanticismo potrebbe risultare calante all'interno delle coppie stabili, mentre la comunicazione richiede maggiore impegno. In ufficio, non bisogna prestare attenzione alle dicerie altrui.

Toro

Settimana mediamente interessante, quella offerta dagli astri per i nati in Toro. La vita amorosa subisce un piccolo freno sul fronte della comunicazione, ma rimarrà una buona passione, soprattutto per i single in cerca di avventure. In ufficio, invece, un progetto potrebbe andare in porto.

Gemelli

Piccole novità per la settimana dei Gemelli, pur non mancando degli ostacoli da superare. La vita amorosa si rinnova con una maggiore attenzione alla passione e al corteggiamento, anche se la comunicazione richiede più attenzione. In ufficio, non è il momento di parlare di contratti con un superiore.

Cancro

Sette giorni abbastanza intrigranti, ma non al massimo delle proprie potenzialità, quelli previsti dall'oroscopo per il Cancro. La sfera amorosa continua a essere molto passionale, mail romanticismo potrebbe risultare meno vivo del solito. Sul lavoro, nel frattempo, non bisogna dimostrare eccessiva aggressività.

Leone

Una settimana non troppo ricca, quella offerta dalle stelle per i nati nel Leone. La vita amorosa vede un rinnovamento del romanticismo e dell'interazione con il partner, ma potrebbe mancare quel pizzico di fantasia in più nell'intimità. In ambito lavorativo, invece, è tempo di investire su un progetto redditizio.

Vergine

Un oroscopo ancora avvincente, quello previsto questa settimana per i nati nella Vergine. La sfera amorosa è avvolta da una soddisfacente passione, ma serve migliorare la comunicazione con la persona amata, evitando giudizi troppo diretti. Sul lavoro, un eccesso di pignoleria potrebbe essere negativo.

Bilancia

Sette giorni avvincenti, quelli offerti dagli astri per i nati in Bilancia. L'ambito amoroso viene completamente rinnovato, con una voglia di maggiore romanticismo e intimità, sia fisica che mentale. In ufficio, nel frattempo, potrebbe giungere una piccola gratificazione economica.

Scorpione

Una settimana di alti e bassi, ma senza eccessive preoccupazioni, è prevista dall'oroscopo per i nati nello Scorpione. L'amore offre degli ambiti di sperimentazione passionale maggiori, tuttavia la comunicazione con il partner deve essere migliorata. Sul lavoro, invece, bisogna prestare attenzione ai piccoli battibecchi.

Sagittario

Sette giorni abbastanza neutrali, quelli previsti dalle stelle per i nati in Sagittario. La sfera amorosa garantisce dei maggiori momenti di romanticismo rispetto all'estate appena trascorsa, ma sul fronte della passione serve ancora grande impegno. In ambito professionale, invece, continuano le gratificazioni economiche.

Capricorno

Un oroscopo di alti e bassi, quello offerto questa settimana dalle stelle ai nati in Capricorno. La sfera amorosa è caratterizzata da una rinnovata voglia di passione, ma potrebbero mancare dei momenti sufficientemente passionali. In ufficio, nel frattempo, è bene evitare di dimostrarsi troppo rigidi con gli altri.

Acquario

Piccoli miglioramenti, quelli previsti questa settimana dalle stelle per i nati in Acquario. L'ambito amoroso sarà avvolto da un nuovo romanticismo, corredato anche da una buona capacità comunicativa, ma la passione risulta ancora latitante. Sul lavoro, invece, è bene evitare distrazioni.

Pesci

Sette giorni mediamente interessanti, quelli offerti dagli astri ai nati in Pesci. La vita di coppia continua a essere caratterizzata da una buona passione, ma manca la giusta sintonia sul fronte della comunicazione. In ambito lavorativo, invece, è meglio non avanzare richieste eccessive.