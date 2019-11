Oroscopo settimana dal 18 al 24 novembre 2019

Ariete

Un oroscopo più rilassato, quello previsto dalle stelle per i nati in Ariete. La sfera amorosa continua a garantire un buon romanticismo all'interno delle coppie consolidate, mentre i single dovranno puntare su un corteggiamento intelligente. In ufficio, invece, è necessario archiviare una questione contrattuale.

Toro

Settimana rafferma, quella prevista dagli astri per i nati in Toro. L'ambito amoroso richiede maggior impegno, soprattutto per comunicare in modo costruttivo con la persona amata. In ufficio, invece, bisognerà vagliare attentamente un progetto prima di investire tempo e risorse economiche.

Gemelli

Sette giorni altalenanti, quelli previsti dalle stelle per i nati in Gemelli. La sfera amorosa sembra abbastanza addormentata, con una carenza di romanticismo fra gli innamorati. In ufficio, invece, il periodo non è ideale per avanzare pretese nei confronti di colleghi e superiori.

Cancro

Un oroscopo interessante, seppur con qualche piccolo ostacolo da superare, quello in arrivo per i nati in Cancro. L'ambito amoroso garantisce un maggior dialogo con il partner e la possibilità di mettere in atto nuove fantasie. In ufficio, nel frattempo, bisogna evitare di lasciarsi guidare dagli istinti.

Leone

Sette giorni mediamente appaganti, e con qualche piccola novità, quelli previsti dalle stelle per i nati in Leone. La vita di coppia è del tutto romantica, mentre i single potrebbero sperimentare nuove fantasie con un partner insolito. In ufficio, nel frattempo, è tempo di puntare su un progetto di medio o lungo periodo.

Vergine

Settimana abbastanza tranquilla, seppur con qualche intoppo da superare, quella in arrivo per i nati nella Vergine. In ambito amoroso vi sarà un momento di intensa passione, sia all'interno delle coppie consolidate che per i single in cerca di divertimenti. In ufficio, invece, è meglio non sollevare litigi per questioni inutili.

Bilancia

Un oroscopo abbastanza soddisfacente, ma non ancora al massimo delle proprie possibilità, quello in arrivo per i nati in Bilancia. L'ambito amoroso offre dei momenti di romanticismo con il partner, ma inizia a calare la grinta a propria disposizione, soprattutto sul fronte fisico del rapporto. In ufficio, invece, in arrivo gratificazioni economiche.

Scorpione

Sette giorni scoppiettanti, quelli previsti dalle stelle per i nati in Scorpione. L'ambito amoroso può approfittare di una rinnovata grinta, utile anche per la sperimentazione di inedite fantasie intime. In ambito professionale, nel frattempo, i lavori più creativi e comunicativi saranno avvantaggiati.

Sagittario

Settimana soddisfacente, nonostante qualche piccolo freno, quella in arrivo per i nati in Sagittario. La vita di coppia continua a offrire un buon romanticismo, mentre i single potrebbero risultare più motivati al corteggiamento. Sul lavoro, nel mentre, è bene chiudere dei progetti ormai aperti da troppe settimane.

Capricorno

Sette giorni di preparazione, quelli previsti dagli astri per i nati in Capricorno. L'ambito amoroso offre una maggiore capacità comunicativa, per risolvere qualche incomprensione recente con il partner. Sul fronte lavorativo, invece, è necessario prendere decisioni con il massimo della razionalità.

Acquario

Un oroscopo abbastanza tranquillo, ma privo di enormi entusiasmi, quello previsto dalle stelle per i nati in Acquario. La vita di coppia impone più attenzione alla comunicazione con il partner, per evitare inutili battibecchi. In ambito professionale, invece, è tempo di risolvere alcune questioni da tempo aperte.

Pesci

Settimana interessante, quella proposta dalle stelle per i nati in Pesci. La vita di coppia offre una grande capacità di comprensione fra i partner, necessaria per rafforzare le fondamenta del rapporto. Sul fronte professionale, invece, è consigliato mantenere sempre alta la concentrazione.