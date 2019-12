Oroscopo della settimana dal 2 all'8 dicembre 2019

Ariete

Un oroscopo abbastanza altalenante, quello previsto dalle stelle per i nati in Ariete. La sfera amorosa potrebbe risultare poco romantica, con i partner confusi sulla risposta alle reciproche esigenze. In ufficio, invece, bisogna prestare attenzione agli investimenti, sia di tempo che di denaro.

Toro

Sette giorni ancora rallentati, quelli previsti dagli astri per i nati in Toro. Le energie nella coppia cominciano a riapparire, soprattutto sul fronte più romantico della relazione, ma ancora molto deve essere fatto. In ambito lavorativo, invece, un tono troppo aggressivo potrebbe generare incomprensioni.

Gemlli

Settimana poco energica, ma non priva di piccole sorprese, quella in arrivo per i nati nei Gemelli. L'ambito amoroso richiede più attenzione alla comunicazione, soprattutto per superare qualche battibecco recente. In ripresa, invece, l'universo della carriera, con qualche proposta entro fine anno.

Cancro

Sette giorni complessi, quelli previsti dalle stelle per i nati nel Cancro. La sfera amorosa richiede più attenzione alle domande del partner, in particolare il romanticismo potrebbe essere ai minimi livelli. In ufficio, nel frattempo, è meglio non riportare critiche a colleghi e superiori.

Leone

Un oroscopo di media intensità, quello previsto dagli astri per i nati in Leone. La sfera amorosa non promette grandi faville, tuttavia i partner avranno modo di migliorare la loro comunicazione reciproca. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, è giunto il momento di scegliere progetti in modo più razionale.

Vergine

Sette giorni interessanti, quelli voluti dalle stelle per i nati nella Vergine. La sfera amorosa è certamente più romantica del solito, un fatto che permetterà ai partner di rafforzare il loro rapporto. In ufficio, nel mentre, si potrà sperare in un piccolo aumento di stipendio.

Bilancia

Un oroscopo altalenante, ma senza eccessive preoccupazioni, quello in arrivo per i nati nella Bilancia. L'ambito amoroso potrebbe apparire abbastanza litigioso, mentre lo spazio per sentimenti e romanticismo ridotto. In ufficio, invece, è tempo di pensare a un progetto a lungo termine.

Scorpione

Settimana promettente, quella prevista dalle stelle per i nati nello Scorpione. La sfera amorosa promette un maggior romanticismo e la possibilità di sperimentare nuove fantasie, soprattutto sul fronte intimo del rapporto. In ambito professionale, nel frattempo, è meglio non fidarsi dell'istinto.

Sagittario

Sette giorni di assestamento, quelli previsti dai pianeti per i nati in Sagittario. Le energie non mancano all'interno della coppia, tuttavia sarà necessario investire maggiormente sul dialogo, per ritrovare un romanticismo perduto. In ufficio, nel frattempo, è tempo di risparmiare energie per il futuro.

Capricorno

Sette giorni molto interessanti, seppur con qualche intoppo, quelli in arrivo per i nati in Capricorno. L'ambito amoroso offre molte novità, a partire da un approccio più romantico nei confronti della persona amata. Sul fronte della carriera, invece, vi sono ottime probabilità che un progetto recente vada in porto.

Acquario

Un oroscopo abbastanza statico, quello previsto dalle stelle per i nati in Acquario. Le energie amorose stentano a prendere il volo, con dei partner fosse troppo concentrati sulla loro individualità. Sul fronte professionale, nel frattempo, è necessario non fidarsi troppo degli istinti per un nuovo progetto.

Pesci

Settimana dedicata alle passioni, quella in arrivo per i nati nei Pesci. Le energie amorose sono molto elevate e, oltre a un soddisfacente romanticismo, per i single vi sarà la possibilità di lanciarsi in nuovi incontri. In ufficio, nel frattempo, calma e lucidità porteranno a grandi risultati.