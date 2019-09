Oroscopo settimana dal 2 all'8 settembre 2019

Ariete

Una settimana abbastanza rallentata, quella prevista dall'oroscopo per i nati in Ariete. La sfera amorosa non promette un forte romanticismo all'interno delle coppie stabili, mentre i single potrebbero incontrare qualche intoppo nelle conquiste. In ufficio, nel frattempo, una piccola novità economica potrebbe rasserenare il morale.

Toro

Sette giorni interessanti, quelli in arrivo per i nati nel segno del Toro. La vita di coppia è avvolta da un migliore romanticismo, accompagnato anche da una sincera capacità di comunicare fra i partner. In ufficio, invece, si potrà approfittare della collaborazione dei colleghi e dei superiori per raggiungere un piccolo traguardo.

Gemelli

Settimana statica, quella prevista dalle stelle per i nati in Gemelli. La sfera amorosa non offre momenti di grande passione, soprattutto all'interno delle coppie consolidate, inoltre sarà necessario puntare maggiormente sulla comunicazione. In ambito lavorativo, invece, è bene prestare attenzione alle finanze.

Cancro

Una settimana intrigante, quella prevista dall'oroscopo per i nati in Cancro. Il romanticismo si diffonde all'interno delle coppie consolidate, pronte a massimizzare l'unità di coppia. I single, invece, si lanceranno nella conquista. In ambito lavorativo, nel frattempo, è opportuno puntare sulle occupazioni più comunicative.

Leone

Sette giorni abbastanza stanchi, quelli previsti dalle stelle per i nati in Leone. La sfera amorosa non garantisce una grande passione di coppia, sia per le relazioni stabili che per i single in cerca di avventure. Più interessante è il fronte della carriera, con la possibilità di ottenere una piccola gratificazione economica.

Vergine

Settimana scoppiettante, quella voluta dall'oroscopo per i nati nella Vergine. La vita amorosa subirà un vero e proprio rinnovamento: grinta e passione coinvolgeranno i partner, per degli incontri anche molto focosi. Sul lavoro, nel frattempo, la capacità organizzativa del segno verrà sicuramente ricompensata.

Bilancia

Una settimana un po' rafferma, quella in arrivo per i nati nella Bilancia. L'amore non garantisce una grande passione, soprattutto all'interno delle coppie consolidate, mentre i single potrebbero incontrare problemi nella fase di conquista. Migliore è la vita in ufficio, con incontri positivi sia con i colleghi che con i superiori.

Scorpione

Sette giorni di media intensità, ma con qualche sorpresa, quelli in arrivo per i nati in Scorpione. La vita di coppia garantisce una maggiore sperimentazione, soprattutto sul fronte delle passioni, mentre migliora la comunicazione con il partner. Sul lavoro, nel frattempo, si avrà la possibilità di portare a termine un piccolo progetto.

Sagittario

Un oroscopo di alti e bassi, quello in arrivo per i nati in Sagittario. La sfera amorosa richiede maggior impegno, soprattutto sul fronte della comunicazione con il partner, mentre il corteggiamento da parte dei single risulta più intrigante. In ufficio, nel frattempo, prosegue il periodo di gratificazioni economiche.

Capricorno

Sette giorni energici, quelli voluti dagli astri per i nati in Capricorno. L'ambito di coppia permette di approfittare di una migliore capacità comunicativa, che porterà i partner anche a esplorare delle fantasie inedite. Sul lavoro, nel frattempo, un approccio razionale ai problemi garantirà la loro rapida risoluzione.

Acquario

Settimana un po' statica, quella prevista dalle stelle per i nati in Acquario. La sfera di coppia non permette di approfittare di una grande passione, mentre la comunicazione con il partner richiede maggiore impegno. In ufficio, nel frattempo, è meglio evitare di inserirsi in discussioni che potrebbero avere effetti deleteri.

Pesci

Un oroscopo di resistenza, quello previsto dagli astri per i nati nei Pesci. La sfera di coppia richiede grande impegno, soprattutto sul fronte della comunicazione e della passione con il partner. I single, invece, non si sentiranno particolarmente spinti alla conquista. Meno problematica la vita in ufficio, ma senza grandi novità di sorta.