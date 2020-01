Oroscopo settimana dal 20 al 26 gennaio 2019

Ariete

Un oroscopo caratterizzato da una maggiore energia, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La sfera amorosa offre una buona grinta, soprattutto sul versante più fisico del rapporto, tuttavia il romanticismo potrebbe risultare carente. In ufficio, nel frattempo, è bene non sollevare polemiche per questioni di poco conto.

Toro

Settimana interessante, ma con qualche piccolo ostacolo da superare, quella in arrivo per i Toro. La sfera amorosa è certamente romantica, con i partner pronti a pensare in modo più profondo al loro futuro, ma manca quello slancio passionale in più. Sul lavoro, invece, potrebbero giungere delle piccole gratificazioni economiche.

Gemelli

Sette giorni di alti e bassi, ma senza eccessivi problemi, quelli voluti dagli astri per i nati in Gemelli. L'ambito amoroso richiede qualche attenzione in più, soprattutto sul fronte più fisico del rapporto: l'intesa potrebbe mancare. In ufficio, nel frattempo, attenzione ai cattivi consiglieri.

Cancro

Un oroscopo complesso, con tante sfide da superare, quello voluto dagli astri per i nati nel segno del Cancro. La sfera amorosa potrebbe risultare poco passionale, ma non mancherà un atteggiamento romantico nei confronti del partner. In ambito professionale, nel frattempo, è necessario recuperare qualche lavoro rimasto in sospeso.

Leone

Sette giorni un po' stanchi, ma non privi di piccole novità, quelli previsti dai pianeti per i nati nel Leone. Le energie all'interno della coppia potrebbero essere in calo, ma non mancherà dello spazio per la sperimentazione più fisica. In ufficio, invece, si dovrà forse affrontare qualche piccola discussione.

Vergine

Settimana promettente, quella in arrivo per tutti i nati nel segno della Vergine. Le energie passionali non mancano all'interno delle coppie più stabili, mentre i single dovranno affinare le loro armi di conquista. In ambito professionale, invece, giungeranno delle gratificazioni di tipo economico.

Bilancia

Sette giorni di alti e bassi, ma senza eccessivi pensieri, quelli promessi dalle stelle per i nati nella Bilancia. La vita di coppia richiede più attenzione alla comprensione reciproca fra i partner, ma vi sarà spazio anche per una buona sperimentazione fisica. Sul lavoro, nel mentre, è necessario non imporre il proprio pensiero sugli altri.

Scorpione

Un oroscopo fatto di emozioni nuove, ma anche di qualche sfida da superare, quello in arrivo per i nati nello Scorpione. La vita di coppia si rivela più romantica del solito, tuttavia qualche piccolo intoppo potrebbe verificarsi sul versante più fisico del rapporto. In ufficio, invece, spazio alla creatività.

Sagittario

Sette giorni di buone energie, ma anche di qualche ostacolo da superare, quelli in arrivo per i nati nel Sagittario. L'ambito amoroso è molto sbilanciato sul fronte fisico del rapporto: servirà, di conseguenza, alimentare maggiormente il romanticismo. Sul lavoro, invece, è tempo di giocare in difesa.

Capricorno

Altra settimana di grandi successi, quella prevista dagli astri per i nati nel segno del Capricorno. Le energie non mancano all'interno della coppia, con i partner seriamente orientati al rafforzamento del loro rapporto. In ambito professionale, invece, il periodo si caratterizza per promozioni e gratificazioni di tipo economico.

Acquario

Sette giorni da dedicare ai sentimenti, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno dell'Acquario. Migliora sensibilmente la comunicazione all'interno della coppia, grazie anche a ritrovate energie sul fronte relazionale. Qualche intoppo in più in ufficio, soprattutto sul fronte di contratti e retribuzioni.

Pesci

Un oroscopo all'insegna del romanticismo, quello in arrivo questa settimana per i nati nel segno dei Pesci. La sfera amorosa regala momenti molto intensi fra i partner, soprattutto sul fronte dei sentimenti e dei legami più profondi. Sul lavoro, invece, vi sarà la possibilità di presentare con successo un nuovo progetto.