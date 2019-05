Oroscopo settimana dal 20 al 26 maggio 2019

Ariete

Una settimana senza troppi intoppi, quella prevista dall'oroscopo per i nati in Ariete. La vita amorosa potrebbe apparire poco romantica, ma non mancherà la voglia di passione e una buona capacità comunicativa con il partner. In ufficio, invece, si potrà raggiungere con determinazione una piccola gratificazione economica.

Toro

Settimana all'insegna delle emozioni, quella prevista dalle stelle per il Toro. La sfera amorosa è decisamente romantica, un fatto che permetterà ai partner di rafforzare il rapporto e trovare una nuova intimità. In ufficio, però, si potrà sperimentare qualche piccolo intoppo nella gestione dei compiti più creativi del proprio lavoro.

Gemelli

Sette giorni di importanti miglioramenti, quelli in arrivo per i nati in Gemelli. La vita amorosa offre grandi energie, soprattutto per i single alla ricerca di nuove conquiste, ma potrebbe esservi qualche intoppo sul fronte della comunicazione. In ufficio, nel frattempo, un nuovo progetto potrebbe finalmente concretizzarsi.

Cancro

Un oroscopo all'insegna della grinta, quello in arrivo questa settimana per i nati in Cancro. La sfera amorosa risulta molto famelica e passionale, sia per i single in cerca di avventure fisiche che delle coppie ormai da tempo consolidate. Sul lavoro, nel frattempo, è necessario ricorrere al massimo della razionalità per la risoluzione di un piccolo problema.

Leone

Una settimana abbastanza statica, quella in arrivo per i Leone, ma priva di grandi turbamenti. La vita amorosa potrebbe apparire distratta, con i partner poco inclini all'ascolto reciproco, ma non mancheranno dei momenti passionali. In ufficio, nel frattempo, si potrà raggiungere un piccolo traguardo da tempo sperato.

Vergine

Sette giorni da dedicare alle emozioni, quelli in arrivo per i nati nella Vergine. L'ambito amoroso consente di sperimentare sul fronte del romanticismo, anche se bisognerà prestare più attenzione all'ascolto del partner. In ufficio, nel frattempo, un eccesso di aggressività potrebbe generare malumore con i colleghi.

Bilancia

Un oroscopo abbastanza neutro, quello previsto dalle stelle per i nati in Bilancia. La sfera amorosa risulta poco fisica e passionale, ma non mancherà comunque una buona capacità di comunicazione con il partner. Sul lavoro, invece, a un grande impegno verrà associata una buona compensazione economica, ottima anche per un piccolo investimento.

Scorpione

Sette giorni di piccoli intoppi, soprattutto sul fronte romantico, quelli in arrivo per i nati in Scorpione. Nella vita amorosa è necessario prestare maggiore attenzione alle esigenze del partner, anche sforzandosi per un maggiore ascolto. In ufficio, invece, una buona determinazione permetterà di raggiungere importanti importanti.

Sagittario

Nuova settimana all'insegna della fortuna, quella in arrivo per i Sagittario, ma con qualche piccolo ostacolo da superare. La sfera amorosa risulta molto comunicativa, per una maggiore intimità con il partner, ma potrebbe mancare uno slancio passionale in più. L'ambito lavorativo, nel mentre, continua a procedere nella direzione delle gratificazioni economiche.

Capricorno

Un piccolo calo di grinta è previsto dall'oroscopo per i Capricorno, nel corso di questa settimana. La sfera amorosa regala dei momenti di piacevole romanticismo, ma servirà più impegno sul fronte dell'intimità fisica con il partner. Sul lavoro, nel frattempo, non bisognerà mostrare eccessiva fermezza nei confronti di colleghi e superiori.

Acquario

Piccole novità in arrivo per gli Acquario, così come previsto dalle stelle dell'oroscopo. La sfera amorosa è avvolta da una nuova malizia, pronta a favorire i single in cerca di inedite conquiste. Nella coppia consolidata, però, è necessario più impegno. In ufficio, nel frattempo, si dovrà puntare sulle occupazioni più analitiche.

Pesci

Sette giorni abbastanza neutrali, quelli in arrivo per i Pesci questa settimana. La sfera di coppia assicura un buon romanticismo, utile anche per rafforzare le fondamenta del rapporto con la persona amata. In ambito professionale, nel frattempo, serve più concretezza per terminare un progetto da tempo avviato.