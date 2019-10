Oroscopo settimana dal 21 al 27 ottobre 2019

Ariete

Un oroscopo in lieve miglioramento, ma con qualche imprevisto da superare, quello in arrivo per l'Ariete questa settimana. La sfera amorosa garantisce un buon romanticismo, ma potrebbero mancare le energie per lanciarsi nella sperimentazione. In ufficio, nel frattempo, si consiglia di pensare a un nuovo traguardo.

Toro

Settimana rafferma, quella voluta dalle stelle per i nati in Toro. L'ambito amoroso risulta poco romantico e appagante, con qualche problema di comunicazione con il partner. In ufficio, invece, bisogna affontare con razionalità colleghi e superiori.

Gemelli

Sette giorni promettenti, quelli previsti dalle stelle per i nati nei Gemelli. La sfera amorosa offre ancora una buona grinta, soprattutto sul versante più fisico delle relazioni. Sul lavoro vi sarà la possibilità di preparare un nuovo progetto, ma non è ancora il tempo di gratificazioni economiche.

Cancro

Un oroscopo interessante, quello previsto dagli astri per i nati in Cancro. L'ambito amoroso sarà reso più piacevole da una maggiore propensione al romanticismo, con momenti decisamente intensi con la persona amata. In ufficio, invece, è necessario non alimentare battibecchi per questioni di poco conto.

Leone

Sette giorni di alti e bassi, quelli voluti dalle stelle per i nati in Leone. L'ambito amoroso promette miglioramenti sul fronte della comunicazione e del romanticismo, mentre i single saranno pronti a lanciarsi nella conquista. Sul lavoro, invece, non bisogna dimostrarsi troppo aggressivi con superiori e colleghi.

Vergine

Una settimana maliziosa, ma con qualche intoppo da superare, quella in arrivo per la Vergine. La sfera di coppia garantisce una più appagante passione, da coronare anche con la sperimentazione di nuove fantasie. In ufficio, tuttavia, un eccesso di toni polemici potrebbe risultare deleterio.

Bilancia

Un oroscopo ancora molto energico, quello previsto dalle stelle per i nati nella Bilancia. L'ambito amoroso sarà decisamente caratterizzato da un'intensa fisicità, sia nelle coppie consolidate che fra i single in cerca di avventure. Sul lavoro, nel frattempo, potrebbe giungere una piccola gratificazione economica.

Scorpione

Settimana avvincente, quella voluta dagli astri per i nati nel segno dello Scorpione. La vita di coppia è caratterizzata da un nuovo e intenso romanticismo, ma anche dalla possibilità di avviare un dialogo più profondo con il partner. In ufficio, invece, sarà più semplice gestire i rapporti con gli altri.

Sagittario

Sette giorni un po' raffermi, ma senza grandi preoccupazioni, quelli in arrivo per i nati nel Sagittario. La vita di coppia richiede più attenzione, soprattutto sul fronte dell'ascolto, anche se non mancherà un buon romanticismo. In ufficio, invece, è meglio concentrarsi sulle questioni più pratiche.

Capricorno

Piccole novità, quelle previste dall'oroscopo per i nati in Capricorno. La sfera amorosa è avvolta da un nuovo romanticismo e da una buona capacità di comunicazione con il partner, anche se potrebbe mancare una spinta più fisica. In ufficio, invece, non bisogna dimostrarsi intransigenti con i colleghi.

Acquario

Settimana di alti e bassi, ma anche di news interessanti, quella prevista dagli astri per i nati in Acquario. La sfera amorosa offre più malizia, ma la fisicità non è pienamente appagante, così come anche il romanticismo. In ambito professionale, invece, non bisognerà sminuire i propri colleghi.

Pesci

Sette giorni più calmi e avvicenti, quelli voluti dalle stelle per i nati in Pesci. La vita di coppia garantisce una maggiore capacità di comunicazione, anche se potrebbe mancare una soddisfacente passione. In ufficio, nel frattempo, è meglio puntare sulle mansioni più creative.