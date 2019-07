Oroscopo settimana dal 22 al 28 luglio 2019

Ariete

Un oroscopo che garantisce maggiori energie, quello previsto questa settimana per i nati in Ariete. La sfera amorosa risulta ancora altalenante, con un calo di romanticismo che potrebbe coinvolgere tutte le coppie, ma sul fronte fisico si potrà approfittare di maggiori energie. In ufficio, invece, è tempo di puntare su un progetto redditizio.

Toro

Sette giorni all'insegna delle emozioni, quelli in arrivo per i nati in Toro. Una buona passione coinvolgerà ogni tipo di coppia, mentre i single saranno spinti da un malizioso desiderio di conquista. Sul lavoro, nel frattempo, è necessario evitare di sollevare battibecchi per questioni molto banali.

Gemelli

Una settimana abbastanza neutrale, quella prevista dall'oroscopo per il segno dei Gemelli. La sfera amorosa è caratterizzata da una buona malizia, con i partner pronti a lanciarsi in molte sperimentazioni fisiche, ma potrebbe mancare la giusta sintonia mentale. In ambito professionale, invece, il momento suggerisce di risparmiar

Cancro

Settimana ancora soddisfacente, quella prevista dalle stelle per i nati in Cancro. Un buon romanticismo coinvolgerà le coppie stabili, con il desiderio di rafforzare il rapporto anche con un passo importante. In ambito lavorativo, invece, la fretta potrebbe essere cattiva consigliera: serve vagliare con attenzione ogni decisione.

Leone

Un oroscopo molto energico, quello garantito dalle stelle per i nati in Leone. L'ambito amoroso è caratterizzato da una grande malizia, pronta a garantire ai partner momenti di divertente sperimentazione. Il romanticismo, invece, è più assente. In ufficio, nel frattempo, si potrà sperara in un interessante aumento.

Vergine

Sette giorni abbastanza neutrali, quelli in arrivo questa settimana per i nati in Vergine. La sfera amorosa garantisce qualche sprazzo di passione, ma sarà comunque necessario investire sulla comunicazione con il partner. L'ambito della carriera, invece, richiede di abbandonare una propensione alla facile polemica con i colleghi.

Bilancia

Un oroscopo abbastanza altalenante, ma con qualche piccolo momento soddisfacente, è quello in arrivo per i nati in Bilancia. L'ambito amoroso richiede maggiore ascolto alle esigenze del partner, tuttavia vi sarà molto spazio per una ricca sperimentazione fisica. In ufficio, invece, è necessario cominciare a credere maggiormente alle proprie possibilità.

Scorpione

Sette giorni intriganti, seppur con qualche ostacolo da superare, quelli in arrivo per i nati in Scorpione. La sfera amorosa garantisce una rinnovata passione, pronta ad avvantaggiare soprattutto i single in cerca di facili conquiste. La sfera professionale, invece, richiede maggiore attenzione per un compito delicato, per non perdere importanti finanziamenti.

Sagittario

Una settimana in ripresa, ma non ancora al massimo delle proprie possibilità, quella in arrivo per i nati in Sagittario. L'ambito amoroso garantisce una più intrigante affinità fisica con il partner, pronta anche a determinare una piacevole sperimentazione in camera da letto. Il dialogo, tuttavia, deve essere migliorato. In ufficio, potrebbero arrivare sorprese sul fronte economico.

Capricorno

Ancora qualche piccola sfida da superare, così sarà caratterizzata la settimana dei nati in Capricorno. La sfera di coppia non sarà rappresentata da un grande romanticismo, forse per un disguido comunicativo tra i partner. In ufficio, invece, è necessario fare forte affidamento su compiti maggiormente razionali e meno creativi.

Acquario

Un oroscopo un po' rallentato, quello previsto dalle stelle per la settimana degli Acquario. La vita di coppia potrebbe risultare meno soddisfacente del solito, con un calo della passione che sarà probabilmente avvertito da entrambi i partner. Più stabile la vita in ufficio, con la possibilità di interessanti cambiamenti.

Pesci

Sette giorni abbastanza stabili, quelli in arrivo per i nati nei Pesci. L'ambito amoroso risulta molto romantico, con la possibilità di migliorare l'intesa con il partner, ma sul fronte fisico è necessario un impegno maggiore. In ufficio, nel frattempo, è necessario non mostrarsi troppo emotivi nell'interazione con colleghi e superiori.