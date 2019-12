Oroscopo settimana dal 22 al 29 dicembre 2019

Ariete

Un oroscopo ancora complesso, ma con qualche piccolo miglioramento, quello previsto dalle stelle per i nati in Ariete. La sfera amorosa si caratterizza per un rinnovato romanticismo, tuttavia la passione più fisica potrebbe risultare latitante. Attenzione, inoltre, a possibili discussioni con i parenti durante il Natale.

Toro

Sette giorni promettenti, seppur con qualche piccolo ostacolo, quelli in arrivo per i nati nel Toro. L'ambito amoroso offre una maggiore passionalità, con dei partner più pronti alla sperimentazione fisica. Le feste, invece, rappresenteranno un momento per riallacciare alcuni rapporti.

Gemelli

Settimana un po' rafferma, ma non eccessivamente preoccupante, quella in arrivo per i nati nei Gemelli. L'ambito amoroso garantisce un buon fascino, utile soprattutto ai single per lanciarsi nella conquista. A Natale, tuttavia, è meglio evitare di sollevare contrasti con i parenti.

Cancro

Un oroscopo ancora complesso, con delle sfide importanti da superare, quello previsto dalle stelle per i nati in Cancro. La sfera amorosa potrebbe caratterizzarsi per qualche incomprensione di troppo, con anche un calo del romantiscimo. Durante le feste, nel frattempo, non si pretenda troppo dalle persone care.

Leone

Una settimana abbastanza movimentata, ma non eccessivamente preoccupante, è quella in arrivo per i nati nel segno del Leone. La vita di coppia potrebbe caratterizzarsi per un improvviso calo del romanticismo, anche se la passione più fisica rimarrà intatta. A Natale, invece, è necessario rafforzare alcuni rapporti sinceri.

Vergine

Un oroscopo davvero promettente, quello che attende la Vergine nella settimana natalizia. La sfera amorosa si rivelerà molto intima, con dei partner pronti a rafforzare le fondamenta del loro rapporto, anche con promesse importanti. In famiglia, invece, vi sarà una buona intesa.

Bilancia

Sette giorni abbastanza statici, forse un po' noiosi, quelli previsti dalle stelle per i nati in Bilancia. La vita di coppia richiede più impegno: i partner potrebbero risultare distratti e poco romantici. Le feste di Natale, invece, potrebbero riportare a galla qualche vecchio contrasto.

Scorpione

Settimana promettente, quella voluta dagli astri per i nati nel segno dello Scorpione. La coppia è ancora grintosa e passionale, soprattutto sul versante fisico del rapporto, tuttavia l'intimità potrebbe richiedere un maggior sentimento. In famiglia, nel frattempo, le feste proseguiranno senza grandi intoppi.

Sagittario

Sette giorni altalenanti, ma non noiosi, quelli previsti dalle stelle per i nati in Sagittario. L'ambito amoroso offre la possibilità ai partner di superare delusioni recenti, tuttavia potrebbe mancare quel pizzico di passione in più. Il Natale, invece, dovrà essere vissuto all'insegna della scoperta.

Capricorno

Un oroscopo molto ricco, quello voluto dalle stelle per la settimana natalizia del Capricorno. La vita di coppia si rivela maliziosa e passionale, un fatto che coinvolgerà anche i single in cerca di avventure. I momenti di festa in famiglia, invece, si svilupperanno senza grandi intoppi.

Acquario

Sette giorni forse noiosi, ma con qualche piccola sorpresa, quelli in arrivo per i nati in Acquario. L'ambito amoroso regala un nuovo romanticismo, utile agli innamorati per superare qualche battibecco recente. Il Natale con i cari, invece, potrebbe evidenziare piccole tensioni mai completamente risolte.

Pesci

Settimana rilassata, quella prevista dagli astri per i nati nel segno dei Pesci. La sfera amorosa risulta edificante e passionale, i partner avranno la possibilità di pensare a un importante progetto futuro. Le feste natalizie, nel frattempo, saranno all'insegna del divertimento.