Oroscopo settimana dal 23 al 29 settembre 2019

Ariete

Un oroscopo abbastanza rallentato, quello previsto questa settimana per i nati in Ariete. La sfera amorosa risulta poco romantica, mentre il versante più passionale del rapporto non godrà di grande fantasia. In ufficio, invece, è meglio puntare su compiti di routine.

Toro

Settimana mediamente stabile, ma non particolarmente intensa, quella prevista dalle stelle per i nati in Toro. La sfera amorosa garantisce una simpatica passione, ma serve lavorare maggiormente sul fronte del romanticismo. In ufficio, nel frattempo, potrebbe giungere una proposta interessante.

Gemelli

Sette giorni più frizzanti del solito, quelli previsti dall'oroscopo per i nati in Gemelli. Migliora la vita di coppia, con un maggiore romanticismo fra i partner e la voglia di sperimentare nuove fantasie. In ufficio, invece, potrebbe essere richiesta più attenzione alle spese.

Cancro

Una settimana abbastanza intrigante, ma con qualche piccolo ostacolo da superare, quella prevista dalle stelle per il Cancro. L'ambito amoroso regala ancora dei momenti di passione, ma la qualità della comunicazione con il partner è in calo. Sul lavoro, invece, è meglio non sollevare battibecchi.

Leone

Un oroscopo soddisfacente, quello proposto dagli astri questa settimana per i nati in Leone. L'ambito amoroso viene rinvigorito da una nuova grinta e da altrettanta passione, mentre i single si lanciano nella conquista. Sul lavoro, invece, giungeranno notizie in merito a un recente progetto.

Vergine

Sette giorni in rallentamento, ma senza grossi scossoni, quelli previsti dalle stelle per i nati in Vergine. L'ambito amoroso richiede più impegno comunicativo, anche se non mancheranno momenti di passione con il partner. In ufficio, nel frattempo, occorre limitare la propria pignoleria nei confronti degli altri.

Bilancia

Settimana ricca di energia, quella offerta dalle stelle questa settimana per i nati in Bilancia. L'amore prosegue a gonfie vele, con un grande ritorno del romanticismo e della voglia di sperimentare nuove fantasie. In ambito professionale, invece, potrebbero giungere delle gratificazioni economiche.

Scorpione

Sette giorni abbastanza rallentati, ma privi di preoccupazioni, quelli previsti dagli astri per lo Scorpione. La vita amorosa concede dei fugaci momenti di passione, ma serve lavorare sul fronte della comunicazione con il partner. In ufficio, invece, serve più tatto nell'interagire con i colleghi.

Sagittario

Un oroscopo mediamente soddisfacente, quello previsto dalle stelle per i nati in Sagittario. La sfera amorosa regala inediti momenti di passione, anche per i single in cerca di nuove conquiste. In ambito lavorativo, invece, continua il momento propizio sul fronte delle finanze.

Capricorno

Settimana un po' rafferma, quella prevista dalle stelle per i nati in Capricorno. L'ambito amoroso non risulta particolarmente romantico, tuttavia i single potrebbero lanciarsi in fugaci incontri passionali. La sfera professionale, nel frattempo, richiede grande rigore.

Acquario

Sette giorni creativi, quelli previsti dall'oroscopo per i nati in Acquario. L'ambito amoroso migliora con una maggiore passione tra i partner, i quali si sentiranno anche più romantici del solito. Sul lavoro, nel frattempo, è tempo di elaborare nuove idee e proporre inediti progetti.

Pesci

Settimana un po' rallentata, quella prevista dall'oroscopo per i nati nei Pesci. La sfera amorosa richiede molto impegno, poiché potrebbe essere difficile comunicare con il partner. In ufficio, invece, è meglio evitare distrazioni e concentrarsi sui propri obiettivi.